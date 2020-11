Søndag den 15. november blev der sunget salmer og drukket af Jesu blod, da Kingos Kirke i København afholdt højmesse.

Men nu viser det sig, at gudstjenesten formentligt har været én stor smittebombe.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Præsten, der skulle stå for højmessen, rådførte sig nemlig hos din provst før søndagens messe, da hans søn var sendt hjem fra en efterskole med smitteudbrud.

Svaret fra provsten var, at præsten sagtens kunne varetage rollen til højmessen, så længe han sørgede for ikke at have kontakt med sønnen.

Derfor blev gudstjenesten afholdt, og to dage efter bliver præsten konstateret smittet med coronavirus.

Men det stopper ikke dér.

Kingos Kirke havde nemlig planer om at afholde et fællesspisningsarrangement onsdag den 18. november med 40 deltagere, og selvom man på det her tidspunkt vidste, at der var minimum én smittet fra gudstjenesten om søndagen, valgte man at holde fast i fællesspisningen.

Det er altså til trods for, at man må formode, at nogle trofaste kirkegængere, der havde været til søndagens højmesse, også ville deltage i fællesspiningsarrangementet.

Og ja, i dag er der cirka 30 coronasmittede personer, der deltog i højmessen, eller som har en bekendt, der gjorde.

Håndteringen afføder kritik hos den tidligere direktør for Statens Serum Institut Nils Strandberg Pedersen.

»Man har ikke tænkt sig nok om, når man lader en præst i klar smittefare stå for en gudstjeneste. Og der er simpelthen ingen fornuft i at have hverken kirkekaffe eller arrangementer med fællesspisning, der udelukkende har sociale formål i denne tid,« siger han til Kristeligt Dagblad og tilføjer, at kirker har en særlig forpligtelse til at være forsigtige, når mange kirkegæster er ældre og svækkede.

Provsten, Per Vibskov Nielsen, er dog ikke helt enig i den udlægning.

»Jeg sagde udtrykkeligt, at præsten skulle få en anden til at hente sønnen hjem, og at han skulle sørge for at isolere ham og ikke være i nærkontakt. Det var dagen inden gudstjenesten, så jeg mente - og mener stadig - at det var forsvarligt af ham at stå for den, hvis de retningslinjer blev overholdt. Det har jeg ingen grund til at tro, at de ikke er blevet,« siger han til mediet.