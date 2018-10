Mens supermarkedskæderne i disse dage står i kø for at gemme cigaretterne væk bag lameller og gardiner, ryster landets kioskejere i bukserne ved tanken om at skulle gøre dem kunsten efter.

»Vi ønsker ikke at gemme tobakken væk, den betyder 40-50 procent af vores omsætning.«

Sådan lyder meldingen fra Torben Pedersen, formand for Nærbutikkernes Landsforening til Dansk Handelsblad, før han fortsætter:

»Det er også dyrt for den enkelte kiosk at skulle etablere noget for at gemme det væk. Mange har heller ikke den fysiske plads.«

Føtex, Bilka og Netto har gemt cigaretterne væk bag sorte lameller.

Kioskejernes frygt for at skulle gemme cigaretterne væk er opstået, efter Coop, der står bag kæderne Fakta, SuperBrugsen, Kvickly og Irma, har fremsat forslag om, at det bliver lovpligtigt for alle butikker – også kiosker – at gemme tobakken væk.

Hele 75 procent af nærbutikkerne svarer i en rundspørge foretaget af Nærbutikkernes Landsforening, at de frygter for deres butikkers fremtid, hvis der indføres et landsdækkende forbud mod synlig tobak.

Torben Pedersen anslår, at tobakssalg i mange kiosker udgør omkring 40 procent af deres omsætning.

Han understreger, at kiosker er afhængige af at sælge tobak og spil. Uden det vil mange kiosker dreje nøglen om, mener han.