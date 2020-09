Vi skal være kritiske, når kommercielle virksomheder som Huawei vil lave indhold til børn, mener eksperter, mens Huawei selv mener, at de blot påtager sig deres ansvar.

Kinesiske Huaweis lancering af en ny kanal på YouTube, der skal lave videoer til danske børn, er på ingen måde gået stille for sig.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, udtaler i et interview med Altinget, at det 'de facto er den kinesiske stat', der via Huawei nu skal lave børne-tv til danskerne, hvorfor han også vil have regeringen til at svare på, om man vil forbyde videoerne.

Men det stiller man sig uforstående over for hos Huawei i Danmark.

Man kan være bekymret for, om man sætter ulven til at vogte får Helle Strandgaard, lektor i samtidshistorie

»Jeg undrer mig over den skepsis, når man end ikke har set det, vi har lavet. Man kunne have ringet til mig, og så kunne skeptiske politikere få lov til at se det,« indleder kommunikationschef hos Huawei Tommy Zwickey, der har en fortid som redaktør på JP/Politikens Hus' Børneavisen og vært på DR-programmet 'Ultra Nyt', der er et nyhedsprogram for børn.

Og netop den fortid er også en del af forklaringen på Huaweis nye satsning.

»Jeg har sat mig i stolen som kommunikationschef i en virksomhed, der har forstand på teknologi, og så er det gået op i en højere enhed. Vi sidder med alt den her viden, og der er et behov derude blandt børn, som misforstår teknologien. Det behov kan vi udfylde på en relativ let måde.«

Programmerne, som B.T. har set en lille bid af, kommer til at være korte såkaldte explainere af cirka to minutters varighed, hvor Tommy Zwickey eksempelvis forklarer børn om 5G, bluetooth eller cloud-tjenester.

Vil du være nervøs for at lade dit barn se tv, der er produceret af kinesiske Huawei?

Vogter ulven får?

Stine Liv Johansen, der er lektor ved Center for Børns Litteratur og Medier ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet for Børn og Unge, understreger, at man skal være kildekritisk, når afsendere af undervisningsmateriale til børn er en kommerciel virksomhed.

»Der er ikke noget nyt i, at en kommerciel virksomhed går ind på det her område, men man skal have de kritiske briller på, og det skal deklareres, hvem der er afsenderen. Og når det så ligger frit tilgængeligt på YouTube, som det gør i det her tilfælde, så er man nødt til at være opmærksom på, at børnene får den her kildekritik,« siger hun.

Stine Liv Johansen bakkes op af Helle Strandgaard, der er lektor i samtidshistorie ved Aarhus Universitet, og som har forsket i barndoms- og mediehistorie.

»Man kan være bekymret for, om man sætter ulven til at vogte får. Jeg vil være påpasselig i de her sammenhænge og være på vagt over for alle tech-giganter, hvor vi ikke selv har kontrol over databrugen. Så jeg synes, det er en sund skepsis (fra politisk side, red.),« siger hun og tilføjer, at hun ville have det på samme måde, hvis der eksempelvis var tale om Google eller Apple.

Tommy Zwickey forsikrer dog over for B.T., at man som forældre ikke skal være bekymret for Huaweis databrug.

»Vi udgiver på YouTube, så det er deres algoritme, der bestemmer, hvad man får, og hvad man ikke får. Så det har vi intet med at gøre,« siger han og understreger i øvrigt, at 'Tech med Tommy', som programserien kommer til at hedde, stort set intet har med Kina at gøre.

»Jeg har selv skrevet alle manuskripter. Det har absolut intet med Kina at gøre. Der er mere Kina i en forårsrulle fra Daloon end i det her. Vi påtager os blot vores ansvar som stor tech-virksomhed.«

Huawei oplyser, at deres produkter ikke kommer til at indgå i nogen af videoerne.