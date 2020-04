Ondt i halsen, muskelsmerter, tør hoste eller ondt i halsen.

Det er især disse symptomer, man skal være opmærksomme på, og som kan indikere, at man er smittet med coronavirus. Men nu viser et nyt kinesisk studie nogle helt nye symptomer hos coronapatienter.

Det skriver New York Post.

Nogle coronapatienter kan nemlig lide af neurologiske problemer såsom svimmelhed, hovedpine og nedsat bevidsthed, ifølge et studie, der blev publiceret i denne uge.

I undersøgelsen, der blev lavet af flere forskere i den kinesiske millionby Wuhan, undersøgte man symptomerne hos 214 patienter, der var smittet med coronavirus og fandt frem til, at næsten halvdelen af dem, der var alvorligt syge, havde neurologiske problemer.

Studiet viste, at omkring en tredjedel af alle undersøgte patienter - både alvorligt syge og ikke alvorligt syge - som minimum havde enkelte neurologiske problemer såsom hovedpine eller svimmelhed.

Helt præcist led 36 patienter af svimmelhed, 28 af hovedpine, mens 16 coronapatienter led af nedsat bevidsthed.

Derudover viste 19 patienter også tegn på nedsættelse af deres sanser såsom ikke at kunne smage eller lugte som normalt.

Ifølge Johns Hopkins University oversteg antallet af coronasmittede døde på verdensplan fredag 100.000, og tallet fortsætter med at stige i både Danmark og resten af verden.

Antallet af smittede på verdensplan er søndag næsten oppe på 1,8 millioner mennesker.

De lande med flest antal smittede er lige nu USA, Spanien, Italien og Frankrig.

Du kan følge med i den seneste udvikling via B.T.s liveblog. Den finder du ved at trykke her.