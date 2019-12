Det skulle have været starten på et nyt liv, men den kinesiske kok Huashan Hong endte med at leve i et lagerrum på en restaurant midt i København i et halvt år, mens han måtte arbejde i op til 14 timer i døgnet.

3F kalder det et eksempel på 'ekstrem udnyttelse.

Et smalt lagerrum på fire kvadratmeter med en madras på gulvet.

Her boede den kinesiske kok Huashan Hong i 180 dage, mens han arbejde på den kinesiske restaurant Bao & Bar midt i København. Det skriver Fagbladet 3F.

Han troede først, at arrangementet ville være midlertidigt, men endte med at bo i restauranten i et halvt år, før han indså, at han var blevet snydt.

»Jeg troede aldrig, det skulle ende sådan her,« fortæller han

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Aftalen mellem Huashan Hong og hans chef lød oprindeligt, at den kinesiske kok skulle arbejde otte timer om dagen og have to fridage om måneden.

Den kinesiske kok Huashan Hong. Foto: Fagbladet 3F Vis mere Den kinesiske kok Huashan Hong. Foto: Fagbladet 3F

Og ikke mindst, at Huashans arbejdsgiver kunne skaffe en lovlig arbejdstilladelse.

Det var det vigtigste kriterium for Huashan, da hans plan var at få sin kone og søn med til Danmark fra Kina.



»Jeg stolede på ham, fordi han virkede ærlig. Og jeg tænkte, at kinesere hjælper kinesere. Men han løj,« siger Huashan Hong.



Overalt i landet er der restauranter, der hyrer kinesiske kokke ind til at arbejde for småpenge, mens ejeren lover sine ansatte lovligt ophold i Danmark - og for mange endnu vigtigere:

Her boede den kinesiske kok Huashan Hong, mens han arbejdede i København. Foto: Privatfoto Vis mere Her boede den kinesiske kok Huashan Hong, mens han arbejdede i København. Foto: Privatfoto

Chancen for at få hele deres liv og familie med til Danmark og starte på et frisk i et vestligt land.

Handlen med jobbene foregår åbenlyst på nettet, hvor kokkene får at vide, at de får kontrakter på fire år og sikkerheden i lovlige papirer, samt chancen for at bo permanent i Danmark.

Huashan Hongs historie er ens værste forestilling, der bliver til virkelighed, mener formand i 3F København, John Ekebjærg-Jakobsen.

»Det er ting, man ikke kan forestille sig foregår i Danmark. Det her er en ekstrem udgave af, hvordan man nakker de svageste,« siger han.

3F København har rejst et erstatningskrav på Huashan Hongs vegne og sagen er nu på vej i retten. Kravet er på flere hundrede tusinde kroner, fortæller John Ekebjærg-Jakobsen.

»Ingen af os kan acceptere, at sådan noget her foregår. Her skal vi træde et skridt frem og passe på dem, der ikke har nogen bag sig.«



Manden, der ansatte Huashan Hong på Bao & Bar hedder Pifu Zhang. Han er ejer af en lille kinesisk restaurant på Vesterbro i København, Noodle House.

Noodle House er i medierne flere gange blevet rost for den autentiske kinesiske mad, og dagbladet Politiken har kaldt den 'Byens bedste kineser.'

Her boede den kinesiske kok Huashan Hong, mens han arbejdede i København. Foto: Privatfoto Vis mere Her boede den kinesiske kok Huashan Hong, mens han arbejdede i København. Foto: Privatfoto

I november beskrev Politiken netop også, hvordan Noodle House udvidede med endnu en kineser på Nørrebro, nemlig Bao & Bar, hvor Huashan Hong boede.

Fagbladet3F har set flere videoer af Huashan Hongs liv i Bao & Bar og besøgt ham, mens han arbejdede på restauranten.

Flere kollegaer, der har arbejdet samtidig med Huashan Hong, bekræfter dele af hans historie, ligesom de fortæller, hvordan de selv blev snydt.



Ifølge Huashan Hong var det Pifu Zhang, der gennem Noodle House tilbød ham jobbet, instruerede i arbejdet på Bao & Bar og lovede en arbejdstilladelse.

Den kinesiske kok Huashan Hong. Foto: Fagbladet 3F Vis mere Den kinesiske kok Huashan Hong. Foto: Fagbladet 3F

Men ifølge Pifu Zhang passer det ikke.

»Jeg var ikke arbejdsgiver for ham, jeg hjalp bare med konceptet på Bao & Bar, fordi det var kinesisk,« siger han og fortæller, at han ikke vil udtale sig yderligere efter råd fra sin advokat.

Ved du noget? Så hører B.T. gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Ejeren af Bao & Bar hedder Said Kiaei og er revisor på Nørrebro. Han forklarer, at han rigtignok ejer Bao & Bar på papiret, men ikke drev restauranten, da Huashan Hong boede der. Han vidste altså ikke noget om, hvad der foregik.

Hverken Said Kiaei eller Pifu Zhang vil fortælle, hvem der driver Bao & Bar. Men ifølge Huashan Hong og flere kilder, er det Ali Ismaeli, ejeren af kebab-restauranten Konyali, der tidligere lå på samme adresse.