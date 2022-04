»Med den hastighed, som omikronvarianten har spredt sig med, har det vist sig at være svært at tilpasse sig en nul-tilfælde-strategi«

Sådan siger professor ved Københavns Universitet og videnskabelig direktør for global sundhed for Novo Nordisk Fonden, Flemming Konradsen, om situationen i Shanghai i Kina lige nu.

»Så selvom kineserne har set, hvordan omikronvarianten har opført sig andre steder i verden, så har man haft alt for høj selvtillid«

Kinas finansielle hovedstad med 25 millioner indbyggere er lige nu under total lockdown. Det på trods af kun få tusinde coronatilfælde.

Nedlukningen i millionbyen betyder blandt andet, at investeringsfirmaer har installeret sovefaciliteter på arbejdspladserne for deres medarbejdere.

Indbyggerne må nemlig kun forlade deres hjem for at blive testet.

Nedlukningen har desuden fået mange til hamstre mad, inden de blev indespærret i eget hjem.

Ifølge New York Times har kræft- og dialysepatienter endda svært ved at få deres behandling, og andre syge mennesker har på sociale medier givet udtryk for deres frustration over systemets håndtering af krisen.

Gaderne er lige nu tomme i Shanghai, hvor nedlukningen af millionbyen er en realitet. Foto: HECTOR RETAMAL Vis mere Gaderne er lige nu tomme i Shanghai, hvor nedlukningen af millionbyen er en realitet. Foto: HECTOR RETAMAL

»Strategien om at isolere og indlægge mange smittede har sat massiv pres på sundhedssystemet. Det kinesiske offentlige sundhedssystem er i virkeligheden ikke så stærkt, når det bliver ramt på det niveau,« siger professoren.

En regeringskilde sagde på en pressekonference torsdag, at man tager kritikken alvorlig, og at man vil forsøge at forbedre forholdene.

Kilden, Ma Chunlei, der er vicegeneralsekretær for Shanghais regering, sagde i samme ombæring, at Shanghai ikke har været godt nok forberedt på omikronvarianten.

Ifølge Konradsen er det ikke kun en ukuelig tro på, at Kinas omfattende smitteopsporing, massetest og strikse krav om isolation virker, der har været skyld i den nuværende situation.

Det handler i høj grad også om de kinesiske vacciner.

»For mange måneder siden meldte man ud, at vaccinerne ikke var effektive nok og ikke på niveau med vestlige mRNA-vacciner. Nyheden var ude 12 timer, så blev den fjernet, og regeringen har ikke meldt noget nyt ud siden. Men vi ved, at kineserne arbejder på at udvikle nye og bedre vacciner,« siger Flemming Konradsen

Ifølge epidemiolog og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital, Christian Wejse har kineserne heller ikke vaccineret en tilstrækkelig stor del af den ældre befolkning:

»Det er en af grundende til, at de har problemet nu. Indtil nu har man forsøgt at holde smitten ude af landet, og egentlig haft succes med det, men det har vist sig at være svært. Der har også været vaccineskepsis i den kinesiske befolkning. Derfor forstår jeg godt, at de lukker hårdt ned nu, fordi der så bliver mindre smittespredning og færre alvorligt syge,« siger han.

Folk får mad over en barriere, der er opsat i forbindelse med nedlukningen. Foto: ALY SONG Vis mere Folk får mad over en barriere, der er opsat i forbindelse med nedlukningen. Foto: ALY SONG

Og selvom du måske tænker, at Shanghai er langt væk, og alt er godt herhjemme, kan situationen i Kina sagtens få konsekvenser i Danmark. Forsyningskæder er allerede begyndt at blive hårdt presset.

»På globens vegne har vi en interesse i, at der er styr på det i Kina. Vi kan kun ønske, at de udvikler bedre vacciner og behandling, så det ikke eskalerer i form af nye varianter, der hurtigt kan udvikle sig,« siger Flemming Konradsen:

Foruden økonomien i landet har nedlukningen også konsekvenser for uddannelses- og sundhedssystem. For ikke at glemme folks mentale helbred.

»Men der er ingen, der tror på, at de letter restriktioner før den store partikongres til efteråret, hvor hele ledelsen skal genvælges. Man ønsker at bevise, at den kinesiske styreform er alle andre overlegen, og at man ikke vil lade det gå så galt som i USA, Brasilien og Italien,« siger professoren.

En dreng i karantæne kigger igennem et butiksvindue i Shanghai, der lige nu er ramt af total nedlukning. Foto: ALEX PLAVEVSKI Vis mere En dreng i karantæne kigger igennem et butiksvindue i Shanghai, der lige nu er ramt af total nedlukning. Foto: ALEX PLAVEVSKI

På et tidspunkt vil kineserne dog være tvunget til at lukke op igen, siger Christian Wejse:

»Det er meget omkostningsfuld at lukke helt ned, så jeg forestiller mig, at de kan blive tvunget til at revurdere situationen, selvom det vil betyde større smittespredning. I Danmark har vi ikke været villige til en total nedlukning, og det viser sig jo også nu, at den kinesiske strategi er mere sårbar end at gå efter en bred vaccinedækning blandt de svageste,« siger Christian Wejse.

Han fortæller, at grunden til, at vi i Danmark kom godt igennem bølgen af omikron, er, at der er har været en stor vaccinedækning.

»Men det er svært i et land som Kina med en stor befolkning, der bor meget tæt, på kort tid at få vaccineret alle.«