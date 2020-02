Danmark er meget hurtigt blevet et af de mest omtalte lande i milliard-nationen Kina.

Tegningen af det kinesiske flag med coronavirusset påført er ikke blevet modtaget populært, og noget kunne tyde på, at kineserne holder et vågent øje med de danske medier.

I forbindelse med, at historien om tegningen kom frem, bragte DR en artikel, hvori man havde lavet en afstemning for at høre brugernes holdning til situationen.

Det viser sig nu, at den afstemning blev overfaldet en masse kinesere, der ønskede at ændre billedet af resultatet. Det skriver dr.dk.

De har nemlig kigget nærmere på afstemningen, og af de 152.000 brugere, som var inde at stemme, var 51 procent af dem fra Kina, mens blot 12 procent var fra Danmark.

Det viser sig, at afstemningen er blevet delt på kinesiske sociale medier, hvor man har bedt folk om at svare.

Spørgsmålet på dr.dks side var, om Jyllands-Posten burde undskylde for at have bragt tegningen.

På blot halvanden time kom der 80.000 stemmer ind i afstemningen, og det var altså her, at dr.dk besluttede at fjerne den igen.

Det er ikke overraskende, at kinesiske brugere pludselig angriber danske medier.

Yevgeniy Golovchenko, der er forkser i påvirkningskampagner og digital misinformation, sagde tidligere på ugen til B.T., at det er ganske normalt.

»Vi ser en gruppe af kinesere, der prøver at påvirke dansk politik og danske medier,« sagde han.

Det var blandt andet, da de sociale medier pludselig blev fyldt med en masse negative billeder rettet mod Danmark. Her vurderede han, at det primært kom fra falske profiler.

»Så ved at skabe en shitstorm på Jyllands-Postens opslag på Twitter, vil det blive spredt vidt ud på internettet, og flere vil se, at kinesere ikke kan lide det,« lød det fra ham.

Det var Jyllands-Posten, som bragte tegningen af det kinesiske flag, hvor tegneren Niels Bo Bojesen havde skiftet de fem gule stjerner ud med coronavirusset.

Det fik den kinesiske ambassade op fra stolen og kræve en undskyldning for tegningen.

Og siden historien fik ben at gå på, er det noget, som er blevet diskuteret voldsomt i både Danmark og Kina.