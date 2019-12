Afsløring af misbrug af ordning til at hyre kokke fra Kina har skabt bekymring på kinesisk chattjeneste.

På kinesiske chatfora bliver der nu advaret mod at lægge jobannoncer ud og debattere arbejdsvilkårene i de kinesiske restauranter i Danmark. Det skriver Fagbladet 3F.

- Det er strengt forbudt at dele jobannoncer, som er i strid med dansk lov, skriver en chatbruger på den kinesiske chattjeneste WeChat.

Beskeden kommer, efter afsløringen af at der sker misbrug af den såkaldte beløbsordning til at ansætte kokke fra Kina og deres hustruer til en løn, der ligger langt under danske forhold.

Fagbladet 3F har tidligere fortalt, at det vrimler med jobannoncer til kinesiske restauranter i Danmark i åbne og lukkede grupper på WeChat.

Her skrev en restaurantejer blandt andet, at han søger "et ægtepar til en samlet løn på 18.000 kroner, arbejdstiden er 12 timer om dagen med én månedlig fridag."

Af samtalerne på chatforummet fremgår det dog nu, at det ikke er sikkert at dele sådanne annoncer eller øvrige oplysninger om arbejdsvilkårene i den kinesiske restaurationsbranche.

- Alle grupper er under en eller anden form for overvågning, står der blandt andet i en af beskederne.

Det er ikke kun kokkejob, der bliver formidlet på WeChat. Også informationer om arbejdsvisum til Danmark og arbejdsforhold på de kinesiske restauranter bliver udvekslet.

Af samtalerne fremgår det blandt andet, at lange arbejdsdage og ingen fridage er et vilkår for de ansatte her i landet.

- Vi har det også hårdt nu, vi har ikke pauser, står der i en chatbesked. Vedkommende har kun to fridage om året.

