Udbrud af coronavirus betyder, at Kina melder afbud til Skandinaviens største feriemesse i Herning.

Udbruddet af coronavirus i Kina får nu konsekvenser for Skandinaviens største feriemesse, der afholdes i MSC Messecenter Herning.

Det kinesiske kulturcenter i København har således meddelt, at Kina er nødsaget til at melde afbud til årets udgave af messen Ferie for Alle på grund af virussen.

Kina skulle ellers have været såkaldt partnerland ved messen. Derfor ærgrer det arrangørerne, at Kina må trække sig.

- Vi har naturligvis fuld forståelse for den kinesiske beslutning, der er taget på en meget alvorlig og trist baggrund, siger Anders Ladefoged Mortensen, projektchef for messen, i en pressemeddelelse.

- Vi ønsker Kina alt det bedste og vil glæde os til at byde vores kinesiske venner velkommen, når situationen i Kina er ændret, tilføjer han.

Med det kinesiske afbud vil 45 lande være repræsenteret på messen, der bliver afholdt 21.-23. februar.

Coronavirusset menes at stamme fra den kinesiske millionby Wuhan. Foreløbig har virusset kostet flere end 130 personer livet, mens yderligere omkring 6000 er smittet.

Virusset har spredt sig til en lang række lande, og tirsdag blev en dansk mand undersøgt for smitten efter at være hjemvendt fra en rejse til Kina.

Testresultater viste dog siden, at manden ikke var smittet.

Onsdag meddelte udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at han har sendt et hold til Hubei-provinsen for at hjælpe de danskere, der opholder sig i området, med at komme hjem.

/ritzau/