Kina forlanger nu en offentlig undskyldning fra Jyllands-Posten.

Det skyldes, at avisen mandag bragte en karikaturtegning af det kinesiske flag, hvor de fem gule stjerner i det oprindelige flag var skiftet ud med coronavirussen.

Og den tegning er ifølge Kina over stregen, fremgår det af en pressemeddelelse udsendt af en talsmand fra den kinesiske ambassade i Danmark.

'Mens den kinesiske regering og befolkningen gør deres bedste for at bekæmpe denne sjældne sygdomskrise, og mens det internationale samfund har vist os stor sympati og støtte, har Jyllands-Posten bragt en 'satiretegning' af Niels Bo Bojesen, som er en fornærmelse mod Kina og sårer det kinesiske folks følelser,' lyder det.

Her ses den omtalte tegning. Foto: Jyllands-Posten

I stedet mener man, at tegningen er 'uden sympati eller empati'.

'Vi udtrykker vores stærke forargelse og forlanger, at Jyllands-Posten og Niels No Bojesen bebrejder dem selv for deres fejltagelse og offentligt undskylder til det kinesiske folk,' lyder det videre i udtalelsen.

Til TV 2 har chefredaktør for Jyllands-Posten, Jacob Nybroe, afvist, at tegningen har haft til hensigt at håne eller latterliggøre Kina.

»Vi vælger hver dag at bringe tegninger, som ekstremt effektivt indkapsler aktuelle begivenheder. Det er også sket her,« fortæller han.

Coronavirussen har nu kostet 106 mennesker livet i Kina, mens mere end 4.000 er blevet smittet.

Virussen stammer med al sandsynlighed fra millionbyen Wuhan i den centrale del af landet.

Der er også bekræftet tilfælde af virusset i Japan, Sydkorea, Taiwan, Thailand, Nepal, Vietnam, Canada, Saudi-Arabien, Singapore, USA, Frankrig, Tyskland og Australien.

Også det kinesiske handelskammer i Danmark, CCCD, er kritisk over for tegningen, skriver Ritzau.

»Vi respekterer ytringsfriheden og især den personlige frihed til at ytre sin holdning, fortolkning og attitude. Vi finder dog, at tegner Niels Bo Bojesen mangler almendannelse og personlige egenskaber som medfølelse og sympati,« siger John Liu, der er generalsekretær i CCCD, i en pressemeddelelse.

»Tegning af coronavirussen på det kinesiske flag udtrykker kun hån, spot og latterliggørelse af den kinesiske befolkning, som lige nu har brug for omverdens omsorg og støtte,« tilføjer han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Jacob Nybroe.

B.T. følger sagen.