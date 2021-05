Der var jubel i Kim André Tuvmarkens lejligheden, da han for nogle uger siden ramte den store jackpot.

Et problem skulle dog vise sig at spænde ben for de vilde milliondrømme, men først kom ekstasen.

Han var vågnet med en følelse af held i kroppen og havde bestemt sig for at købe et elektronisk skrabelod fra Norsk Tipping til 100 kroner, skriver VG.

Den 26-årige mand skrabede sine lodder. Den første gevinst var på en million norske kroner, men der kom samtidig en besked frem, hvor der stod: 'Beklager, ingen gevinst'.

Tuvmarken tænkte beskeden måtte være en fejl, hvorfor han tog et billede af sit lod. Alle tallene på skrabeloddet gav ham ret i, at han havde vundet en million.

Nu da han virkelig kunne mærke sit held, valgte Kim Tuvmarken at købe endnu to lodder. De næste to lodder gav til sammen en gevinst på yderligere en million og 5000 kroner.

Lejligheden blev fyldt med jubel og samboerne blev hurtigt vækket, nu skulle det fejres. Dagen efter sendte han en email til Norsk Tipping. De svarede tilbage, at de ville se på sagen, men at der er lang behandlingstid.

Endelig kom svaret, og det var desværre et nedslående af slagsen.

Der var ingen gevinst. Overhovedet.

»Da jeg fik den besked, så jeg bare mit liv falde fra hinanden. En gevinst af den størrelse havde virkelig gjort en forskel,« siger Kim André Tuvmarken til VG.

Den tekniske fejl er ifølge Norske Tipping uhyre sjælden, fundet den hos brugere af den specifikke telefon Sony Experia L3.

Norske Tipping oplyser, at 0,06 procent af deres kunder brugte netop den telefon i forrige måned. De beklager episoden og har rettet fejlen.

Ikke desto mindre fortæller Kim André Tuvmark, at han ikke køber Norske Tipping-lodder lige foreløbigt.