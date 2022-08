Lyt til artiklen

Der er i øjeblikket et større nedbrud på de såkaldte debetkort, som gør, at tusindvis af danskere ikke kan betale for varer i eksempelvis det lokale supermarked.

Det gælder blandt andet kort til Nykredit Bank, Spar Nord Bank, Coop bank og en lang række andelskasser.

En af dem, der har oplevet nedbruddet er er Kim Fjordbak. Han var her til morgen forbi Super Brugsen på Godthåbsvej i Vanløse, hvor han skulle betale for noget morgenbrød med sit kort til Coop Bank.

Det kunne ikke lade sig gøre.

»Jeg fik at vide, at beløbet var for højt. Jeg kunne heller ikke logge på min netbank, da jeg stod i supermarkedet. Det betød, at jeg ikke kunne betale for mine varer,« siger han.

Han er med på, at tekniske fejl kan ske.

Men han mener, at det er et problem, at han som kunde ikke kan komme i kontakt med sin bank på en søndag.

»Da jeg ringede til Coop Banks kundeservice fik jeg at vide af en telefonsvarer, at den eneste mulighed for mig var at spærre kortet. Det kan ikke være rigtigt, at en kundeservice holder lukket i en weekend,« siger Kim Fjorbak.

Kim Fjorbak kunne ikke få kontakt med Coop Banks kundeservice da hans debetkort ikke virkede. Vis mere Kim Fjorbak kunne ikke få kontakt med Coop Banks kundeservice da hans debetkort ikke virkede.

Han bliver mødt med forståelse fra Coops kommunikationschef Lars Aarup.

»Det er selvfølgelig en dum situation, kunden står i og så i en weekend. Kundens input er selvfølgelig noget, vi tager med tilbage til overvejelse i forhold til, hvad vi gør fremadrettet, siger han.

Firmaet BEC, der driver teknologien bag betalingskortene, skriver på dets hjemmeside:

»BEC’s mobilbank, netbank og pengeautomater er ude af drift. For kunder i BEC-pengeinstitutter vil visse betalingskort og MobilePay-overførsler også være ramt af fejlen eventuelt sådan at kun større beløb afvises'.

Årsagen er ifølge BEC ‘en teknisk fejl efter en planlagt genstart af BEC’s centrale systemer natten til søndag'.

Vi beklager mange gange over for kunderne, siger BEC's kommunikationschef Jens Møller Nielsen.

Han opfordrer kunderne til at betale med andre kort eller prøve med andre beløb.

»Vi har fuldt beredskab på og forsøger at finde fejlen og rette den. Det er sket i forbindelse med en genstart af systemerne i nat,« siger han.

Ifølge BEC's hjemmeside var der ved 12-tiden søndag stadig nedbrud.