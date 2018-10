»Jeg bliver helt rørt af at tale om det. Jeg kan godt mærke en lille tåre trænge sig på.«

Pierre Sales må stoppe på hjørnet foran Vor Frelsers Kirke og sunde sig lidt. Få minutter tidligere har B.T. mødt Kim Larsens tidligere manager foran hans hjem på Christianshavn mandag middag. Han har svært ved at tale om Kim Larsens død.

»Jeg blev ringet op af min søns mor, som også kendte Kim ret godt. ’Har du hørt, Kim er død?’ siger hun. To minutter senere kom det i nyhederne. Jeg gik straks op og så fjernsyn. Jeg blev selvfølgelig rørt, og det gør jeg sgu også nu,« siger Pierre Sales.

Han lærte Kim Larsen og resten af medlemmerne af Gasolin at kende i 1970, da hans gode ven og medlem af bandet, Franz Beckerlee, spurgte, om han ville være deres manager.

Kim Larsen er død, dagen derpå. Pierre Sales fra Christianshavn. Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kim Larsen er død, dagen derpå. Pierre Sales fra Christianshavn. Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Franz vidste, at jeg var manager for et flipperband. Så spurgte han mig en dag, om jeg ikke jeg kunne tænke mig at være manager for et rigtigt band. De troede, jeg var mere tjekket end deres tidligere manager,« siger Pierre Sales.

Han nåede kun at være Gasolins manager fra 1970 til 1971.

»Det var et fornøjeligt år, men det var fattigt økonomisk. De var i startfasen. Men det var oplevelsesrigt. Min kone blev gravid og sagde, at jeg skulle have et job, der gav penge, så jeg stoppede,« siger han og tilføjer:

»Men de synes heller ikke, jeg var den bedste manager, så vi var vist enige,« siger han med et grin.

Kim Larsen er død, dagen derpå. Pierre Sales fra Christianshavn. Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kim Larsen er død, dagen derpå. Pierre Sales fra Christianshavn. Christianshavn mandag den 1. oktober 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Han husker, at Kim Larsen skilte sig ud fra resten af gruppen, selvom han understreger, at han nød hele bandets selskab.

»Kim var jo student og havde læst en masse bøger, så han citerede Dostojevski og H.C. Andersen og den slags folk. Han var klog, og han var lidt mere akademisk anlagt end de andre. Han var en fornøjelig gut,« husker Pierre Sales.

Efter han var stoppet som manager for bandet, så han kun Kim Larsen, når han stødte på ham på Christianshavn, hvor de begge boede. Selvom de ikke var tætte venner, gør hans død indtryk.

»Jeg kendte ham godt en gang, og jeg bliver rørt bare af at høre sangene i tv. Gasolin er kæmpe store, og det vil de altid være,« siger Pierre Sales.