38-årige Alice Eva Larsen, der er Kim Larsens ældste datter, mindes nu sin afdøde far i et Facebook-opslag.

'Et lyn slog ned i mit hjerte søndag morgen, og efterlod et stort hul der aldrig kan heles! Min kæreste far er død og chokket, savnet og sorgen er meget stor og overvældende,' skriver hun blandt andet.

'Min far var mit hjem, min tryghed, mit anker og min tømmerflåde. Min far gav mig den mest trygge, varme og lykkelige barndom..en barndom jeg af hele mit hjerte ville unde nogle af de mange stakkels børn i verden der er fattige på kærlighed og omsorg!', skriver hun.

Kim Larsen sov stille ind med familien omkring sig søndag morgen. Siden er det strømmet ind med kondolencer, men også med minder om tiden med Kim Larsen. Senest altså fra Alica Eva Larsen, der fortæller om en tryg og god barndom med sin berømte far.

'Jeg følte mig så elsket og tryg da jeg som syv-årig vågnede kl. 5.30 om morgenen fordi jeg skulle ud og tisse, og du kom ud fra dit musikrum og sagde: "Du er da tidligt oppe, skat...vil du høre en sang som jeg har skrevet i nat?" Jeg fik et par store hørebøffer på og lyttede. Dermed var jeg den første der hørte "Natten Er Blid".'

'Den morgen følte jeg min far og jeg var var de eneste der var vågne i hele verden. Det var vores øjeblik og hemmelighed og ingen andres.'

'Jeg blev så glad når jeg som lille pige lå i min seng om aftenen og kunne høre din 2CV nede på gaden..så vidste jeg du kom hjem til os efter en lang dag i studiet. Jeg kan stadig høre dig komme syngende eller fløjtende op ad trappen til vores lejlighed,' skriver hun blandt andet.

Alice Eva Larsen slutter af med at fortælle om sangen 'Lille Lærke', som Kim Larsen tilegnede til hende og hendes lillesøster Molly.

'Den sang har altid spillet når jeg savnede ham og var ked af det. Den er essensen af hans kærlighed til min søster og jeg og den fylder mit hjerte med savn, længsel, nostalgi og stolthed.'

Kim Larsen fik Alice Eva Larsen sammen med sin anden kone, Hanne Qvist Larsen, som han var gift med fra 1973 til 1994. Parret fik desuden sønnen Sylvester og datteren Molly.

Hanne Qvist Larsen døde juleaftensdag i 2011.

Kim Larsen deltog ikke i begravelsen og overværede derfor ikke Hanne Qvist Larsens kiste blive båret ud af kirken til tonerne af 'Kvinde Min', som Kim Larsen engang skrev med hende i tankerne.