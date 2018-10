Den folkekære musiker Kim Larsen topper med både album og singler. Han døde søndag 72 år.

København. At Kim Larsen var folkekær, er der kun få, der vil benægte.

Men hvis man nu var i tvivl, så kan man blot skele til album- og singlehitlisterne her mandag, dagen efter hans død.

På den såkaldte Top 20-liste over de mest populære albums på iTunes lige nu indtager Kim Larsen således 14 pladser - enten som soloartist eller i selskab med enten Gasolin eller sit faste band, Kjukken.

Og ifølge musiktjenesten YouSee Play, der har mere end 400.000 brugere, har nationalskjalden fejet de fleste andre af banen og tager 28 pladser på deres liste over mest streamede sange søndag.

Og det fortæller noget om Kim Larsens gennemslagskraft, siger Pelle Svindborg, musikredaktør hos YouSee Music.

- Vores brugere har i høj grad haft lyst til at mindes vores danske nationalskjald og har lyttet til både Kim Larsen og Gasolins mange ikoniske sange, siger han.

Tjenestens egen playliste med Kim Larsen-numre var den mest lyttede hele søndagen. Og de tre mest streamede sange var klassikerne "Om lidt", "Jutlandia" og "Midt om natten".

Der foreligger endnu ikke præcise data for afspilninger, men ifølge Pelle Svindborg er der ingen tvivl om, at brugerne - unge som gamle - havde lyst til at mindes musikeren.

- Kim Larsen var et nationalikon, og hans musik rørte noget i alle, både unge og ældre. Derfor vil hans sange uden tvivl leve videre til fremtidige generationer, siger han.

/ritzau/