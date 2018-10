Flere tusind mennesker har trykket 'deltager' på begivenheden 'OPTOG for KIM Larsen,' som løber af stablen fredag klokken 18.00 i København. Desværre har det ikke været muligt for arrangørerne at afholde en koncert på Rådhuspladsen, som det først var planen.

»Vi har været til møde inde på politigården. De vurderer i samråd med os, at vi må droppe at holde koncert på Rådhuspladsen,« fortæller 29-årige Jeppe Bjørnberg Hansen, der er hovedarrangør på arrangementet.

Han fortæller, at det vil koste dem tæt på en million kroner at få godkendt en sikkerhedsplan, der samtidig skal ligge klar hos politiet klokken 8.00 i morgen.

»Det hele har været imod os, og så knækker vi lige halsen på det her,« siger Jeppe med lidt ærgrelse i stemmen.

Kim Larsen er død, dagen derpå. På Christianshavns Torv, blev der lavet en lille mindeplads til Kim Larsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Kim Larsen er død, dagen derpå. På Christianshavns Torv, blev der lavet en lille mindeplads til Kim Larsen. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Det betyder dog ikke, at optoget er aflyst. Ruten ender bare ved Gammel- og Nytorv tæt på Rådhuspladsen i stedet for.

Koncerterne erstattes af fællessang, som vil blive ført an af blandt andet Tue West og Rasmus Nøhr.

Desuden vil konen til Wili Jønsson, der spillede med i Gasolin', holde en kort tale, og Anne Marie Helger vil agere konferencier.

Der er lige nu mere end 8000 mennesker, der har trykket deltager på begivenheden på Facebook - der kommer stadig flere til.

Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. Odense, mandag d. 1/10 2018.. (Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Carsten Bundgaard Vis mere Kim Larsen er gået bort, borgere fra Odense kommer forbi den opgang hvor han boede for at sige farvel og lægge blomster. Odense, mandag d. 1/10 2018.. (Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Carsten Bundgaard

Jeppe understreger, at politiet selvfølgelig ikke afviser en tilladelse, fordi de ikke ønsker, at arrangementet skal afholdes. Det er derimod af sikkerhedsmæssige årsager.

»Politiet fortalte, at hvis der skulle ske noget, så kan de ikke tage ansvaret for det - og det kan jeg jo heller ikke,« siger Jeppe Bjørnberg Hansen.

Selvom det er endnu en udfordring for Jeppe Bjørnberg Hansen, der ikke har arrangeret noget større end sin 30 års fødselsdag for et par uger siden, så er han fortrøstningsfuld.

»Vi har jo været totalt brandberedskab og slukket ildebrande de sidste dage, men der er mange frivillige, der hjælper os, så det skal nok gå.«