Kim Holmgaard havde regnet med et bombardement af spørgsmål, krav på testdokumentation og måske også en vatpind ned i næsen, da han krydsede den danske grænse søndag.

Men ak – han kørte lige gennem.

Og det undrer han sig meget over.

Sagen er nemlig den, at Kim kom fra Dubai, hvor man siden sidste uge har lukket ned for flyvninger til Danmark.

Kim, der var i millionbyen for at køre racerløb, måtte derfor selv planlægge en hjemrejse, og resultatet blev et fly til Hamburg og en lejet tysk bil resten af vejen.

Før han og konen satte sig i flyet mod den tyske storby, fik de en pcr-test i Dubai.

»Det hele var professionelt, men vi havde selvfølgelig fulgt med i medierne, så vi regnede med, at der ville komme en masse spørgsmål, når vi krydsede grænsen,« siger Kim Holmgaard til B.T.

Da Kim og konen ankom til den dansk-tyske grænse, blev de spurgt, hvorfor de kørte i en bil med tysk nummerplade.

Til det svarede Kim, at hans 'fly var blevet ombooket til Hamburg', og så fik han lov at krydse grænsen.

Ingen spørgsmål om, hvor han havde været henne. Ingen krav på en negativ test. Ingenting.

»Det undrede mig meget, og så blev jeg sgu lidt sur. Hvorfor lukker man for alle fly og beder folk finde hjem selv, hvis man så ikke tjekker dem, der kører over grænsen?« siger Kim.

Han mener derfor, det ville give bedre mening at lade flyene lande i Danmark, men at man så dér sørger for test og så videre.

»Det giver i hvert fald ingen mening, at det er helt forbudt at flyve til Danmark på grund af den her mutation, men at jeg så kan flyve til en by 180 kilometer væk og så køre ind uden problemer,« siger Kim.

Kims test fra Dubai var negativ, og han har allerede taget én test herhjemme i Danmark, som også har vist sig at være negativ.

Danskeres rejser til Dubai har de seneste uge været voldsomt diskuteret, efter en række kendisser, influencere og tidligere sportsfolk har udnyttet muligheden for at søge mod sol og strand i millionbyen, og det har altså affødt en del kritik.

Kim forklarer, at han har kørt motorløb i Dubai, men at det ikke var arbejdsrelateret. Han holder dog fast i, at det kun var en anbefaling fra regeringens side om ikke at rejse dertil, og derfor valgte han at tage af sted.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Justitsministeriet om, hvordan det kan være, at Kim og hans kone ikke blev spurgt ind til deres Dubai-rejse.