'Dem, der er tæt på Kanye kender hans hjerte og ved, at hans ord ikke altid hænger sammen med hans intentioner.'

Sådan skriver Kim Kardashian West i sin Instagramstory onsdag aften, hvori hun for første gang åbner op om Kanye Wests psykiske sygdom og bekræfter, at han er bipolar.

Rapperen Kanye West holdt søndag et begivenhedsrigt vælgermøde, hvor han både græd og afslørede flere familiehemligheder.

Siden har han rystet tweet efter tweet ud af ærmet med flere afsløringer - heriblandt at Kim Kardashian skulle have forsøgt at få fløjet en læge op til familien for at spærre ham inde.

I sin story på Instagram udtaler Kim Kardashian West sig for første om Kanye Wests psykiske sygdom. Dette er første del. Vis mere I sin story på Instagram udtaler Kim Kardashian West sig for første om Kanye Wests psykiske sygdom. Dette er første del.

Og mens Kanye West fylder internettet med familiehemligheder og skandaler i forbindelse med sit kandidatur til præsidentposten, har hans hustru, Kim Kardashian West, været forbavsende tavs.

Indtil nu.

'Som mange af jer ved, er Kanye bipolar. Alle, der har denne sygdom, eller har en elsket, der har det, ved, hvor utroligt kompliceret og smertefuldt, det er at forstå,' skriver hun og fortsætter:

'Jeg har aldrig udtalt med offentligt om, hvordan dette har påvirket os derhjemme, fordi jeg er meget beskyttede overfor vores børn og Kanyes ret til privatliv, når det kommer til hans helbred.'

I sin story på Instagram udtaler Kim Kardashian West sig for første om Kanye Wests psykiske sygdom. Dette er anden del. Vis mere I sin story på Instagram udtaler Kim Kardashian West sig for første om Kanye Wests psykiske sygdom. Dette er anden del.

Kim Kardashian West skriver videre, at dem, der forstår psykisk sygdom ved, at familien til den psykisk syge er magtesløs med mindre den psykisk syge er mindreårig.

Det kan være svært at lade være med at dømme den psyisk syge, skriver hun, og forstå, at for at få hjælp, skal den syge selv ville det.

'Jeg forstår, at Kanye bliver udsat for kritisk, fordi han er en offentlig person, og fordi hans handlinger sommetider kan vække stærke meninger og følelser,' skriver hun:

'Han er en genial, men kompliceret person, som, oveni presset af at være kunstner og en sort mand, har oplevet et smertefuldt tab af sin mor, og tilmed skal leve med presset og isolationen, der forstærkes af hans bipolare sygdom,' fortsætter hun med henvisning til, at Kanye Wests mor døde i 2007 efter komplikationer fra en fedtsugning.

Kanye Wests hustru påpeger desuden, at fordi hendes mand er bipolar, betyder det ikke, at hans drømme og kreative idéer er mindre gode eller rigtige: »uanset, hvor store eller uopnåelige, de måske virker for nogen.«

'Det er en del af hans genialitet, og vi har alle vidnet, hvordan mange af hans store drømme allerede er gået i opfyldelse.'

Slutteligt opfordrer Kim Kardashian West medierne og offentligheden om at vise medfølelse og empati overfor Kardashian West-familien, som de har brug for, for at komme gennem en svær tid.

43-årige Kanye West har fire børn med Kim Kardashian West. I sine mange tweets de seneste par dage har han kaldt både sin svigermor og sin kone for 'hvidt overherredømme'-tilhængere.

Foto: ANGELA WEISS Vis mere Foto: ANGELA WEISS

Ligeledes har han skrevet, at han har forsøgt at blive skilt fra Kim Kardashian West i to år, fordi hun, ifølge ham, har mødtes med rapperen Meek Mills på et hotel.

Den efterhånden noget skandaleombruste rapper offentliggjorde den 7. juli, at han ville stille op som præsidentkandidat.