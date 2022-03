Hvor er de gode gemmesteder? Hvordan får vi vand? Og hvem har overblikket?

Kim Madsen vil gerne være forberedt, hvis der kommer en krig. Derfor har han i lokalsamfundet Hjortshøj nord for Aarhus taget initiativ til samlet at søge svar på de vigtigste spørgsmål og danne et fællesskab om det.

»Der er gang i den lige nu, og det flyver med trusler frem og tilbage. Jeg håber ikke, det bliver nødvendigt at bruge en plan for, hvad vi gør, hvis der kommer krig, men jeg synes, det er en god idé at have den,« siger Kim Madsen.

Kim Madsen er ikke såkaldt prepper, og han ser slet ikke sig selv som hverken bange eller sortseende. Han forstår også godt, at nogle undrer sig.

»Jeg kan godt forstå, der er nogle, der tænker, jeg tager sorgerne på forskud. Det ville jeg også selv have sagt, hvis jeg havde hørt nogen tale om det her for bare to måneder siden – ingen kunne drømme om, at det ville komme til at ske. Folk er i fornægtelse. Man reagerer forskelligt i en krisesituation. Jeg er ikke i panik, men jeg har brug for at tage stilling til de her ting,« forklarer Kim Madsen.

Kim Madsen har ikke selv en kælder, han kan gemme sig i. Han forsøger derfor at danne sig et overblik over, hvem der har de forskellige fornødenheder i Hjortshøj – graverudstyr, beskyttelsesrum, adgang til vand under jorden.

Særligt fordi han ikke føler, der er godt nok styr på sikkerhedsrum, hvis der skulle udbryde krig i Danmark. Til dagligt arbejder Kim Madsen med it, så det er ikke uvant for ham at planlægge og sætte i system.

»Det er almindelig logik med det scenario, vi står i nu, at man skal forberede sig. Truslerne har ikke været så alvorlige som nu, siden jeg var barn,« siger han.

Han kan huske, da han var lille, at de trænede, hvad de skulle gøre, hvis krigen kom. Ned under bordet eller ned i kælderen. Det var helt normalt at tænke det scenario igennem.

»Det er jo ikke noget, vi kender til i dag. Det har der ikke været brug for, fordi vi har levet i fred og fordragelighed med hinanden. Men nu er trolden poppet op af æsken igen, og hvis den trold får lov til at lave mere ballade, så risikerer vi, at det bliver rigtig grimt. Så nytter det ikke noget, at folk ikke ved, hvad de skal gøre,« siger Kim Madsen.

Det er dog ikke alle, der er enige med Kim Madsen i, at tiden kræver den slags forberedelser.

Efter han lavede et opslag på byens Facebook-gruppe, har han fået meget blandede reaktioner.

»Nogle synes, det er rart, fordi de bekymrer sig. Og så er der nogle, der synes, det er latterligt, og som siger, jeg skræmmer børn og unge,« siger han og tilføjer:

»Jeg blev da overrasket, da nogle meldte tilbage, jeg var en klaphat, men jeg forstår det godt. Folk vil helst kunne pakke det væk, nyde solskinnet og lade være med at tage stilling til problemerne. Så er det træls, jeg kommer med det lige i ansigtet på dem. Men vi kan ikke bare putte hovedet i sandet og lege struds og håbe, det går over.«

Kim Madsen og beboerne i Hjortshøj har endnu ikke fået lavet en endelig liste eller et overblik over, hvor man kan gemme sig i byen. Men der har været flere tilkendegivelser fra folk, der gerne vil være med til at undersøge det.

»Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men hvis man ikke aner, hvor man skal gemme sig, så har man ikke en chance for at klare hverken sig selv eller sin familie igennem,« afslutter han.