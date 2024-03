Det bliver Kim Duus, der skal være ny bestyrelsesformand i PFA.

Han har næsten 40 års erfaring fra den finansielle sektor, og han har blandt andet været medlem af Nykredits direktion i 10 år.

Det skriver PFA i en pressemeddelelse.

Kim Duus siger:

»Jeg ser frem til, sammen med den øvrige bestyrelse og PFA’erne, at føre strategien »Fokuseret kundefællesskab« ud i livet og skabe mest mulig værdi og tryghed til 1,3 millioner kunder og dermed samfundet,« siger han.

Duus har i det seneste halve år været næstformand i PFA.

»PFA har en unik position som et markedsledende pensionsselskab, som tilmed er et kundefællesskab. Gennem de seneste år har PFA’s stærke løsninger og service til kunderne inden for økonomisk tryghed, sundhed og det gode seniorliv sammen med attraktive afkast ført til en betydelig og lønsom vækst, og det arbejde skal vi fortsætte med uformindsket styrke, for alt det vi gør, kommer kunderne til gode,« siger han.