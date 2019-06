»Jeg tror, at vi har vundet en rejse til USA, skat.«

Der blev åbnet en god vin, da 31-årige Kim Larsen i begyndelsen af juni kunne fortælle sin kæreste, at han gennem bookmakeren Mr. Green havde vundet en rejse til det store Amerika.

Han var blevet nummer ét i en konkurrence om at vinde flest sportsvæddemål i den første uge af tennisturneringen French Open.

Men der kom hurtigt malurt i bægeret.

Her ses leaderboardet, hvor Kim er på første pladsen Foto: Screenshot Vis mere Her ses leaderboardet, hvor Kim er på første pladsen Foto: Screenshot

Som du kan se ovenfor, lå Kim nemlig øverst på listen, da han ringede til sin kæreste, men dagen efter var sagen en helt anden.

For at forstå hele sagen skal vi spole tiden tilbage til onsdag den 29. juli.

De bedste tennisspillere er tre dage inde i French Open, og Kim har allerede spillet penge på et par af kampene, da han får en sms.

Den er fra Mr. Green, og her bliver han informeret om, at konkurrencen 'Tennis Festen'. Den går ud på, at man får ét point for hver gang, at man vinder et væddemål på French Open, hvor man har sat minimum 200 kroner til minimum odds 2.0.

Kim trykker ind på linket.

»Jeg kan se, at jeg allerede ligger nummer fem eller seks, og jeg kan samtidig se, at førstepladsen vinder en rejse til USA, hvor man skal se US Open. Så jeg tænker, at jeg vil give det et skud, for konkurrencen slutter allerede om søndagen,« fortæller han til B.T.

De næste par dage gambler han ihærdigt, og om lørdagen, dagen før konkurrencen slutter, er han nummer tre på listen, der opdateres hver morgen.

Herefter sætter han 6.000 kroner ind på sin konto og sætter ellers bare væddemål efter væddemål til 200 kroner.

Da Kim søndag aften er færdig, har han samlet set tabt 4.200 kroner, men det er det hele værd, da han vågner mandag morgen.

Han går nemlig ind på Mr. Green, hvor listen er opdateret, og her står 'Kim L' som klokkeklar vinder med 159 point.

Først sender han et screenshot af listen til sin bror, og herefter ringer han jublende til sin kæreste.

»Jeg ringer og siger, at jeg tror, jeg har vundet en rejse, og så åbner jeg også en god vin. Vi er virkelig glade,« fortæller han.

Kim er glad, men da han dagen efter vil tjekke, hvornår han vil blive kontaktet af Mr. Green, bliver han pludselig bekymret.

Her er han fjernet Vis mere Her er han fjernet

Han er fjernet fra listen, og da han prøver at placere et væddemål, kan han ikke få lov til det. Det er som om, at kontoen er blevet lukket ned.

Hurtigt både skriver han og ringer til Mr. Green, men der er ikke meget hjælp at hente.

»De første mange gange, jeg får kontakt til dem, kan de slet ikke hjælpe. Det er som at skrive til en robot. Men på et tidspunkt er der en, der skriver, at jeg har overtrådt en eller anden regel i konkurrencen om, at man ikke må gardere sig med flere odds på samme kamp,« fortæller han.

Problemet er dog, at Kim slet ikke aner, hvornår han skulle have gjort det, og når han spørger Mr. Green, kommer de med ingen konkret dokumentation.

Tilbage står Kim med et minus på 4.200 kroner, en rejse, som han føler sig snydt for og en manglende forklaring fra Mr. Green.

»Det kan ikke være rigtigt, og det er virkelig frustrerende,« siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Mr. Green, men bookmakeren er ikke vendt tilbage.