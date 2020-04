Journalisten og DR-værten Kim Bildsøe Lassen har netop lagt et opslag på Facebook, hvor han skriver, at han er på vej hjem.

I opslaget står der blandt andet:

'Sidste aften i London i denne her omgang. Det har på alle måder været fantastisk.'

Kim Bildsøe Lassen har været i London med sin kæreste Divya Das Andersen, som ansat som korrespondent på TV 2.

Opslaget har i skrivende stund fået 102 kommentarer, og de fleste af kommentarerne er positive. En bruger skriver blandt andet:

'Rigtig god tur hjemad. I 2 har simpelthen gjort sådan et godt stykke arbejde i UK tak for det. Har været en fornøjelse at følge jeres indslag.'

Kim Bildsøe aflsutter opslaget med at skrive:

'Nu venter den mest besynderlige afslutning - nemlig en biltur gennem hele det lukkede Europa. Vi er lidt spændte! Og om ikke så længe er vi tilbage i studiet i henholdsvis DR Byen og Kvægtorvet!.'