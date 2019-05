Marianne Kyhl var torsdag vidne til en episode, hvor to små killinger blev smidt ud en forankørende bil.

»Jeg er rystet over, at nogle mennesker har så lidt hjerte, at de synes, det er okay at smide et par stakkels forsvarsløse killinger ud af en kørende bil,« siger hun.

Episoden fandt sted torsdag i sidste uge, da Marianne Kyhl og hendes søn er på vej hjem til Ålsgårde, hvor de bor. På vej ud ad strandvejen åbner den forankørende bil pludselig passagerdøren, og en person smider to små sorte kattekillinger ud på vejen.

Marianne Kyhl får straks sin søn til at stoppe bilen for at redde de små killinger fra at blive kørt ned. Hun har selv katte derhjemme, så hendes kattehjerte bløder, da hun ser killingerne på vejen.

Killingerne er dog ikke lige sådan til at indfange. De er skræmte og spæner af sted. Den ene ind i et buskads, den anden langs en større græsplæne. Marianne indfanger den ene kat, der dog hvæser voldsomt af hende, fordi den er bange.

»Jeg er vant til katte, så jeg begynder at nusse den, så den falder lidt til ro,« siger hun.

Den anden killing har gemt sig så godt, at det er umuligt at finde den, selv efter længere tids søgen.

»Jeg har det vildt dårligt med at vi opgiver at lede,« siger Marianne Kyhl.

Hvis man får et dyr, der får killinger, så synes jeg, at man skal aflevere det til dyreværnet, hvis man ikke selv kan tage vare på det. Eller i det mindste sætte dem et sted i en kasse, hvor man ved, at nogen vil tage sig af dem. Marianne Kyhl

Hjemme i Ålsgaarde finder hun en skotøjsæske til den lille killing, der kryber sammen i æsken med et viskestykke i. Dyreværnet, der senere kommer for at hente den, vurderer, at killingen er omkring 3-4 uger gammel og derfor har brug for modermælk hver fjerde time.

Historien stopper dog ikke her. For Marianne kan ikke slippe tanken om den anden lille killing, som hun og sønnen ikke kunne finde.

Fredag udformer hendes mand derfor et Facebook-opslag, hvor han beskriver episoden i håbet om, at nogen kan hjælpe.

Igen fredag kører hun selv ud og leder efter kattekillingen, og mange andre støder til i søgen efter katten, da opslaget først er kommet på Facebook.

Men først fredag nat finder en bekendt til Marianne den lille killing. Den er endelig kommet ud fra sit skjulested og kan derfor blive reddet fra den sikre død uden mad.

»Jeg er lettet over, at killingen blev fundet, og at så mange andre var med til at lede. Hvis man får et dyr, der får killinger, så synes jeg, at man skal aflevere det til dyreværnet, hvis man ikke selv kan tage vare på det. Eller i det mindste sætte dem et sted i en kasse, hvor man ved, at nogen vil tage sig af dem. Jeg forstår slet ikke, at man kan få sig selv til at smide dyr ud af en bil,« siger hun.

Marianne håber, at nogen vil kunne genkende det oprindelige ejer ud fra Facebook-opslaget, så de kan give vedkommende ’en alvorlig opsang’ om, hvordan man bør opføre sig overfor dyr.

»Desværre fik vi ikke registreret nummerpladen, men vi håber, at opslaget vil få nogen til at reagere, da vi der beskrev, hvordan bilen så ud. Det er jo frygteligt, at nogen kan finde på sådan noget,« siger hun.