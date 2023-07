Sommeren er højsæson for festivaler, badeture og vaffelis, men ifølge Dyrenes Beskyttelse er sommermånederne også højsæson for en trist tendens, som de for nylig igen så et eksempel på ved Sæby i Nordjylland.

Her fandt forbipasserende nemlig en efterladt flyttekasse med tre små killinger på en rasteplads.

»Det her er den værste måde, man kan skaffe sig af med sit dyr på,« siger Karina Fisker, der er internatchef for internatet i Nordjylland.

Efter en tur til dyrlægen er de tre killinger sendt ud til et midlertidigt hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse Vis mere Efter en tur til dyrlægen er de tre killinger sendt ud til et midlertidigt hjem. Foto: Dyrenes Beskyttelse

De tre killinger, Tarzan, Tessie og Tily, blev fundet lige inden et skybrud ramte det nordjyske for nogle dage siden, og det havde de tre killinger med stor sandsynlighed ikke overlevet.

Desværre er de tre killingers skæbne ikke et sjældent syn henover sommeren.

»Det er både killinger, kaniner og marsvin. De bliver efterladt på parkeringspladser, i skove og i indkørslen til internater,« siger Karina Fisker.

En pludselig udvidelse af dyreflokken er muligvis det, som gør, at nogen dumper deres kæledyr i naturen eller på rastepladser.

»Jamen, jeg kan jo kun gisne om det, men hvis folk ikke har fået deres dyr neutraliseret, så er sommermånederne der, den vil få unger, og det kommer bag på nogle,« siger Karina Fisker.

I år har man haft omtrent 50 sager med dumping af dyr hos Dyrenes Beskyttelse, og man forventer desværre flere.

»Vi ser indimellem, at det går galt, og vi finder en kasse, hvor ikke alle kattekillinger har overlevet,« fortæller Karina Fisker.

Hun anbefaler for det første, at man får steriliseret sit kæledyr, når man anskaffer sig for eksempel en kat, så man pludselig ikke står med et kuld killinger, man ikke har overskud til.

Hvis uheldet er ude, og man står med et sæt unger, man ikke har råd eller plads til, må man i yderste konsekvens rette henvendelse til internatet, hvis man ikke kan finde et andet hjem til dem.

Men kæledyr kommer med forpligtelser, lyder påmindelsen fra Karina Fisker.

»Det er ens eget ansvar, når man har valgt at anskaffe sig et kæledyr. Der kommer ikke nogen og fikser det for dig.«

De tre killinger har nu et midlertidigt hjem, hvor de skal bo, indtil de er 12 uger gamle. Herefter skal man finde et nyt hjem til trioen.