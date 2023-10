Nu er den gal igen.

Antallet af kighostetilfælde i Danmark er lige nu meget højt, og derfor er Sundhedsstyrelsen ude med en påmindelse:

At gravide og spædbørn bør blive vaccineret.

»Hvis du er gravid, kan du blive vaccineret mod kighoste i andet eller tredje trimester. Det beskytter dit nyfødte spædbarn, indtil det selv kan blive vaccineret,« siger Kirstine Moll Harboe, konstitueret enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Konkret sker der det, at antistofferne i vaccinen bliver overført til det lille foster, der er ved at blive bygget i den gravides mave.

Det er dog stadig vigtigt at få vaccineret barnet mod kighoste, når det har forladt moderkagen.

Det anbefales i den forbindelse, at barnet får vaccinen ved tre måneder, fem måneder, ét år og fem år.

Og det er bestemt ikke tilfældigt.

»Generelt ser vi, at en del børn får den første vaccination mod kighoste lidt senere end ved 3-måneders alderen. Selvom det kun drejer sig om nogle uger, har det særlig betydning lige nu at barnet bliver vaccineret til tiden, hvor der er en kighosteepidemi. Derfor er det ekstra vigtigt at overholde anbefalingerne for vaccination,« siger Kirstine Moll Harboe.

Sundhedsstyrelsen oplyser ikke, i hvor høj grad kighostetilfældene er steget, men blot at der et »meget højt antal«.