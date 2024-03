I en smitteopdatering skriver Statens Serum Institut, at antallet af smittede med kighoste er omkring 100.

Kighosteepidemien er aftaget og vurderes nu at være ovre.

Sådan skriver Statens Serum Institut på sin hjemmeside onsdag i en ugentlig smitteopdatering.

De nye tal dækker over perioden 19. februar til 25. februar. Der har været lidt over 100 påviste tilfælde af kighoste i perioden.

Antallet af smittede med kighoste begyndte at stige i forsommeren 2023. I begyndelsen af september vurderede Statens Serum Institut, at der var tale om en epidemi.

De seneste kighosteepidemier fandt sted i 2019-2020 og i 2016-2017.

Kighoste er en luftvejsinfektion, der hos ikkevaccinerede spædbørn kan udløse et alvorligt og i værste fald livstruende forløb.

Siden 1995 er der blandt danske børn registreret seks dødsfald hos spædbørn som følge af kighoste.

Kighoste anses ikke for at være farlig for andre aldersgrupper med et normalt immunforsvar, men sygdommen kan være yderst ubehagelig og udmattende, skriver Statens Serum Institut.

Et midlertidigt tilbud om gratis kighostevaccination til gravide blev indført i 2019 grundet en epidemi med kighoste i Danmark.

Tilbuddet udløb efter flere forlængelser 31. marts 2023. Men fra 1. august dukkede tilbuddet op igen, da antallet af kighostetilfælde var begyndt at stige.

Vaccination mod kighoste anbefales af Sundhedsstyrelsen indtil én uge før forventet fødsel, da man herefter forventeligt ikke opnår en beskyttende effekt hos det nyfødte spædbarn.

I december afsatte regeringen penge på finansloven til, at tilbuddet om gratis vaccination mod kighoste til gravide fra 1. januar 2024 blev permanent.

De nye tal fra Statens Serum Institut viser desuden, at antallet af påviste tilfælde og indlæggelser med covid-19 fortsætter med at falde.

Det samme gør sig gældende for influenza og RS-virus.

Antallet af påviste tilfælde med mycoplasma, som også kendes som kold lungebetændelse, er steget lidt i uge otte sammenlignet med ugen før.

/ritzau/