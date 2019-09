Antallet af danskere, der bliver smittet med kighoste, er nu steget i sådan en grad, at Statens Serum Institut kalder det en epidemi.

Om du har kighoste eller ej, er ikke helt let at vide, for symptomerne minder nemlig meget om en almindelig forkølelse.

»De første en-to uger vil det opleves som en helt almindelig forkølelse med en snottet næse og hoste,« siger Peter H. S. Andersen, der er ekspert i infektionsepidemiologi og vaccineforebyggelige sygdomme.

Når forkølelsen er overstået, overtages den af lange og intense hosteanfald, som gør det svært at trække vejret.

Så galt står det til I år er der påvist 1.323 tilfælde af kighoste i Danmark til og med august. Det er højere end tallet for hele året både 2018 og 2017. Zoomer man ind på børn under to år, så er der 137 tilfælde af kighoste i år til og med august. Det er også højere end tallet for hele året i både 2018 og 2017. Allerede for en måned siden begyndte man at blive bekymret hos Statens Serum Institut, da antallet af tilfælde var alarmerende højt. Der er endnu ikke registreret nogle dødsfald som følge af sygdommen.

Er du en af dem, der er smittet med kighoste, eller har du en mistanke om, at du har sygdommen, så vil vi meget gerne høre fra dig. Send os en mail på 1929@bt.dk.

Derfor kan sygdommen specielt have konsekvenser for spædbørn.

»Hvis et spædbarn hoster i længere tid uden at kunne trække vejret, så kan det i værste tilfælde medføre døden,« forklarer Peter H. S. Andersen.

Meget smitsom

Kighosten er den mest smitsomme bakterieinfektion i Danmark, da den smitter via de små spytdråber, der kommer ud af vores mund, når vi trækker vejret.

Det er altså meget let at komme til at indånde bakterien.

Smittefaren er størst den første uge af sygdomsforløbet, mens sygdommen fortsat opleves som en forkølelse. Efter cirka to uger smitter man ikke længere.

»Får man kighoste, vil man hoste i seks til syv uger. Det er en irriterende tør hoste, som kommer i længere hosteanfald,« fortæller Peter H. S. Andersen.

Har du mistanke om, at du selv eller dit barn har fået kighoste, anbefaler han, at man søger læge med det samme. Hvis man har et spædbarn, der enten ikke er vaccineret eller ikke har fået begge sine børnevacciner, så kan sygdommen behandles med antibiotika.

Vaccine holder i 10 år

Kighoste har de seneste cirka 60 år været en af de sygdomme, man har vaccineret imod de første tre og fem måneder af barnets liv.

Hvordan kan der opstå en epidemi, hvis man vaccinerer imod det?

»Det kan der, fordi vaccinen man giver spædbørn, virker i 10 år,« forklarer Peter H. S. Andersen.

Det gør den, fordi man efter spædbarnsalderen ikke længere er i fare for at dø af sygdommen, forklarer han.

»Får man den som ældre barn eller voksen, så vil den ikke påvirke en mere, end at det er irriterende at have lange hosteanfald – også om natten,« uddyber han.

Derfor kan sygdommen nemt rejse fra menneske til menneske, hvis de mennesker vel og mærke har levet i mere end 10 år.

Da der lige nu er tale om en epidemi, hvor et stort antal danskere har sygdommen, så stiger risikoen for, at man smitter et spædbarn også.

»En vaccine reducerer risikoen for at blive smittet rigtig meget, men den forsvinder ikke helt. Så det er vigtigt, at man er opmærksom,« forklarer Peter H. S. Andersen.