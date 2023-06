Drømmer du lige nu om at komme væk fra det ustabile vejr i Danmark og i stedet rejse på sommerferie i sol og varme syd på?

Lige nu lokker rejseselskaberne med tilbud på rejser væk fra det danske gråvejr. Men pas godt på, inden du bestiller en rejse syd på.

Man skal nemlig være grundig, når man kigger efter en hurtigt bestilt rejse, og ikke bare stole på, hvad der står på fronten af rejseselskabernes hjemmesider med store bogstaver.

»Først og fremmest skal man lave sit eget pristjek ud fra, hvor man skal hen. Så kan man se, hvad det nogenlunde koster. Og så skal man se på, hvad for nogle vilkår, der gælder for rejsen, og det kan være god idé at se på andres erfaringer med rejsebureauet,« siger Vibeke Myrtue Jensen, der er politisk rådgiver hos Forbrugerrådet Tænk med rejser og transport som fagområder.

Her er de gode råd Når du kigger efter afbudsrejser er her nogen vigtige råd: Rejseselskabet skal oplyse førprisen på rejsen med nedsat pris.

Husk at tjekke din samlede pris inklusiv dine ekstra tilvalg. Det er tit sådan, at der er ekstra udgifter for forskellige tilvalg ved rejsen.

Lav pristjek hos andre selskaber. Prisen på afbestillingsrejsen kan jo stadig være højere, end det er hos andre selskaber til samme sted.

Tjek dine rejsevilkår. Hvor meget får du fx. retur, hvis du afbestiller rejsen, og kan bureauet aflyse, hvis der kun er et bestemt antal deltagere?

Tjek andres erfaringer. Det kan være en god idé at se på, hvad andre har oplevet hos rejsebureauet.

Lad os se på, hvad rejseselskaber skriver på deres hjemmesider og sociale medier om rejserne til sol og varme den her sommer.

Eksempelvis skriver Apollo Rejser det her på Facebook:

'Lige nu betaler du kun fra 998 kr. til et udvalg af vores familievenlige hoteller denne sommer til mange skønne rejsemål. Cypern, Kreta, Kroatien og mange flere!'.

Glenn Bisgaard, salgsdirektør Apollo Rejser, jeg har ledt og ledt, og jeg kan ikke se, hvor mange af jeres rejser her i skolernes sommerferie, hvor børn koster 998 kr. Kan du oplyse det?



Her ses opslag på Facebook fra Apollo Rejser.

»Fraprisen for børn på en sommerrejse (uden for skolernes sommerferie) til 998,- finder du netop nu på Playitas Annex på Fuerteventura med afrejse fra Billund d. 22. august, og Vergina på Karpathos med afrejse fra København d. 13. og 20. august,« svarer han på mail og tilføjer:

»I skolernes sommerferie ligger fraprisen på børn på et 3-4 stjernet hotel gerne omkring 2500-3500,- kr. per barn i ekstra opredning.«

Kan du ikke godt se, at mange familier med børn ikke kan bruge børnerabatten I reklamerer for fra 998 kr., når de konkrete rejser lige nu er 13, 20. og 22. august og derfor lige efter skolernes sommerferie?

»Selvom vi i annoncen skriver at det er en frapris for rejser 'denne sommer', kan jeg godt se at det i farten kan være svært ikke at forbinde det med skolernes sommerferie,« skriver salgsdirektøren og slutter med den her sætning:

»Derfor har jeg også taget dit synspunkt videre internt.«

Et andet eksempel er TUI Rejser.

'Halv pris på sommerrejser,' står der kort på opslag på Facebook fra rejseselskabet.

Mikkel Hansen, kommunikationschef hos TUI Rejser, hvor mange sommerrejser kan man reelt få til halv pris, og her mener jeg sommerrejser inden for skolernes sommerferie?



Se her opslag på Facebook fra TUI Rejser.

»Vi skriver hovedsageligt ”op til 50 procent” eller ”halv pris på udvalgte rejser” i vores annoncer, dog ikke lige på denne. Til gengæld linker selve annoncen ind til vores afbudsrejseside – så du kommer altså ind på en tilbudsside, hvor alle rejserne er sat ned,« skriver Mikkel Hansen, der er kommunikationschef hos TUI Rejser, i en mail.

Han erkender, at nogle af rejserne er ned til 30 eller 40 procent, og altså ikke 50 procent. Og så slår han fast, at august også er del af sommeren.

»Sommerrejser dækker over sommerperioden, så altså ikke bare skolernes sommerferie, som er en mere konkret periode hovedsageligt i juli,« skriver han.

Men kan du ikke godt forstå, hvis nogen bliver forvirrede, når de først ser, der står ‘halv pris på sommerrejser’ og så er det et lille antal rejser, der så reelt er halv pris?



»Det kan jeg i princippet godt forstå, hvis nogen gør. Men den linker ind til en tilbudsside, hvor alle rejser er sat ned. Og ligesom at der ikke står ”halv pris på nogle sommerrejser”, så står der heller ikke ”halv pris på alle sommerrejser”. Der står ”halv pris på sommerrejser”,« svarer han.

Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk har set begge rejseselskabers opslag på Facebook.

Hun vurderer ikke, at der umiddelbart er brud på markedsføringsreglerne, da der ikke står noget, der er direkte forkert.

»Det viser, at det er meget vigtigt grundigt at få lavet pristjek for, hvad de rejser reelt koster med alle ekstra tilvalgte udgifter for, at kunne se den reelle pris. Og så er det også vigtigt at se på andre sider, hvad rejsen til samme sted og samme hotel, koster,« siger hun og tilføjer:

»Og så skal man også se på vilkårene for rejsen. Det handler fx om, hvorvidt bureauet kan aflyse rejsen, hvis der ikke er nok deltagere, eller hvor meget du får retur, hvis du aflyser rejsen.«