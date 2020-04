Én ting er, at Kåre Mølbak forventer, at danskerne skal regne med at holde afstand et år endnu.

Noget andet er, om det - regel eller ej - rent faktisk kommer til at ske. Det tror lektor i adfærdsforskning ved Roskilde Universitet Pelle Guldborg Hansen ikke på.

»Allerede nu ser vi jo, at det ved at falde fra hinanden,« siger Pelle Guldborg Hansen, der mener, at politikerne slet ikke har forstået, hvordan man ændrer store menneskegruppers adfærd.

»Når man tror, at det udelukkende er et spørgsmål om, hvorvidt man har tillid til politikerne eller ej - at det at holde to meters afstand i supermarkedet og at aflyse ens halvfjerdsårs fødselsdag er same same - så har man ikke forstået, hvad adfærd er,« siger han.

Vi skal nok kunne holde afstand i supermarkedet - også et år endnu.

De omkomstningsfrie regler, som f.eks. at vi skal stå bag et klistermærke i supermarkedskøen, skal vi nok overholde - også om et år.

»Det er ligesom at fortælle folk, at nu skal i til at køre i den anden side af vejen. Det kræver tilvænning, men hvis de andre gør det, så gør jeg det også,« siger han.

'Karamelfaktoren' trives i solen

​Anderledes er det med den type regler, hvor der er konfliktende interesser - altså 70-års fødselsdagen.

På den ene side vil man gerne leve op til myndighedernes anbefalinger. På den anden side vil man gerne fejre sin fødselsdag. Hvad gør man så? Man forhandler. Og Pelle Guldborg Hansen behøver bare at kigge ud ad sit vindue på en solrig søndag for at blive bekræftet i, hvordan den forhandling er landet.

Når solen skinner er det sværere at blive hjemme og holde afstand fra vennerne.

»Jeg har i dag taget et billede af en græsplane fra min altan, hvor jeg på billedet kan tælle 90 personer heriblandt en kajakklub,« siger han.

Den såkaldte ‘karamelfaktoren’ trives nemlig i bedste velgående, når solen skinner.

»Altså hvor vi bøjer reglerne, så den passer til os,« siger han.

Solen skinner, og vi gerne vil være sammen med vores venner. Men myndighederne siger, vi ikke må være sammen.

»Så bøjer vi reglen og siger, hvis vi nu er sammen udenfor, så er vi næsten lovlige,« siger Pelle Guldborg Hansen.

I løbet af weekenden observerede han en fødselsdagsfest på kajen, hvor de var cirka 10 personer.

»Så blev de lige pludselig 15, og så flyttede de bare stolene lidt fra hinanden. Så holder de jo to meters afstand,« siger han og slår på den baggrund fast:

»Ideen om at folk skal holde afstand fra hinanden. Gøre det, som vi gjorde i går, det næste år; det kommer ikke til at ske. Dér har politikerne gravet deres egen grav.«

Og faktisk falder det i de her solskinsdag hurtigere fra hinanden, end Pelle Guldborg Hansen havde regnet med.

En række fodfejl

Skal politikerne hamle op imod karamelfaktoren, er de nødt til at tage adfærd mere alvorligt, mener han.

»Der har politikerne allerede begået en række fodfejl,« siger han.

For det første må regler ikke kunne tolkes i flere retninger.

»Når du f.eks. siger, at man ikke må samles mere end ti personer. Så er det ‘at samles’ op til fortolkning.«

For det andet skal princippet bag reglen give mening.

»Når man siger, at vi kun tillader nødvendigt arbejde, og det første man så lukker op for er frisører, så giver princippet bag reglen ikke længere mening,« siger han og fortsætter:

»Og når reglerne ikke er entydige og principperne bag reglerne ikke er klare, begynder folk selv at fortolke reglerne.«

Hvis politikerne skal have os til at blive hjemme, skal de vise os flere bilelder af tomme gader. Hvis vi ved andre bliver hjemme, skal der mere til, at vi selv tillader os at gå ud, lyder det fra adfærdsforskeren.

Det gælder også, når politiet kommer forbi kajakklubben på græsplænen.

»Det første, de gør, er at pege på de andre. De andre gør det samme,« siger han.

Vi spejler os i andres adfærd.

»Derfor må man aldrig vise folk, som ikke følger reglerne,« siger han.

Den røde og grønne graf kan ikke længere motivere os til at holde afstand. Opagven er løst. Vi ligger under begge kurver.

Mettes store problem

Ifølge Pelle Guldborg Hansen står Mette Frederiksen lige nu med det problem, som alle fysiotrerapeuter, der arbejder med genoptræning, kender. Patienten skal komme 10 gange for at genoptræne en brækket hofte, men når patienten allerede kan gå efter tredje gang, så forsvinder motivationen for at blive ved med at træne og gøre knoglen robust.

»Når vi allerede nu ser, at kurven er knækket, er de nødt til at finde på en anden historie, der kan motivere folk. Hvorfor er det lige, at jeg ikke skal holde min fødselsdag?« siger han.

Før lød den, at vi skulle holde afstand for at blive på den grønne kurve. Det er til at forholde sig til. Men den holder ikke længere.

»Nu får vi at vide, at vi skal holde ud, indtil der kommer en vaccine, men det er en alt for usikker størrelse til at få folk til at ændre adfærd,« siger han.