Antallet af storke, der i år flyver sydpå over det østlige Danmark, er det største i nyere tid.

Snart vil op mod 200 storke lette fra deres reder i Skåne og flyve over Danmark på deres vej mod sydens varme. Står man det rette sted, vil man kunne se den store flok flyve forbi. Det skriver hjemmesiden Storkene.dk.

De kommer til at flyve over det østlige Danmark, men det er svært at forudse, præcis hvilken rute fuglene tager, og præcis hvornår de vælger at lette.

- Storke er ikke meget for at flyve over vand, så når de flyver sydpå, tager de ofte over Sjælland. Nogle gange flyver de over Øresundsbroen og andre gange over det sydlige Lolland, siger Jess Frederiksen, formand for Storkene.dk.

Det kan også være, at storkene flyver over Bornholm. Hvis de gør, vil de med al sandsynlighed lande på øen nogle dage for at tage et hvil på den lange rejse. Flyver de over Sjælland eller Lolland, er der også mulighed for, at de lander.

Snart flyver op mod 200 storke over det østlige Danmark på deres vej mod sydens varme. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Snart flyver op mod 200 storke over det østlige Danmark på deres vej mod sydens varme. (Arkivfoto). Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Antallet af storke, der i år trækker over Danmark, er det største i nyere tid. Det skyldes primært de klimaforandringer, de europæiske kontinent har oplevet, men også vellykkede storkeprojekter i Sverige.

- Storkene har hurtigt fundet ud af, at de ikke behøver at trække så langt i dag, og mange storke trækker nu fra det nordlige Europa til Frankrig. Så de har absolut haft gavn af klimaforandringerne, siger Jess Frederiksen.

Antallet af storke, der bosætter sig i Danmark, er gået frem de seneste år. Mens der i 2008 var nul ynglende par, er der i dag tre.

Der er ifølge formanden for Storkene.dk gode muligheder for, at det tal bliver højere i løbet af de næste par år. Det næste storkepar skal dog ikke findes blandt de 200.

- Dem, der flyver nu, er ikke nogen, der bliver. Men dem, der flyver tilbage til foråret, vil have mulighed for at slå sig ned og yngle, siger formanden for Storkene.dk.

/ritzau/