De psykisk sårbare er hårdt ramt i disse coronatider. 31-årige Kia H. Hansen fra Aarhus lider af angst og posttraumatisk stress, og hun er kommet ned i et dybt hul siden udbruddet af coronavirussen.

Før krisen var hendes psykiske helbred stabilt. Nu har hun det så dårligt, at hun frygter at blive indlagt og sågar miste sin arbejdsevne.

»Mit psykiske helbred er gået fra at være stabilt, til at jeg har brug for så meget medicin, at jeg er træt hele tiden. Jeg kan dog ikke sove om natten, der kan jeg ligge vågen i tre timer. Tæppet er revet fuldstændig væk under mig. Jeg bryder mig virkelig ikke om, at jeg er på så meget medicin,« fortæller Kia H. Hansen til B.T. over telefonen.

I sidste uge græd Kia tre dage i streg nonstop. Hun kunne ikke være i det. Nu tager hun 25 procent mere medicin end før. Bare for at kunne fungere og komme op om morgenen.

Usikkerhed er den største udløser for Kias posttraumatisk stress, kendt under forkortelsen PTSD, og derfor er Kia rigtig hårdt ramt for tiden. Det skyldes, at hele verden ikke ved, hvad der kommer til at ske i morgen, samt at Kia ikke ved, hvad der er af krav og forventninger til hende.

Krav og forventninger, som hun har brug for i sin hverdag for at bekæmpe sine psykiske lidelser. Som om det ikke skulle være nok, så er hendes behandling også blevet dårligere, da den nu skal foregå online.

Kia lider også af fysiske kroniske smerter, der gør, at hun er bange for at at stå i kø, hvis hun bevæger sig ned for at handle, da hun kun kan stå op i kort tid af gangen. Det forværrer Kias PTSD, da hun føler sig ekstra usikker og nervøs for at bevæge sig ud.

Hendes tilstand er så dårlig lige nu, at hun frygter for fremtiden:

»Jeg vil ikke udelukke, at jeg kan blive så dårlig, at jeg kan blive indlagt. Jeg kan blive så dårlig, at jeg ikke fungerer på arbejdsmarkedet efter det her. Hvis jeg skulle møde op på en praktikplads i dag, så ville jeg ikke være i stand til det. Jeg frygter at miste min arbejdsevne. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer ovenpå igen,« siger Kia H. Hansen.

Kia er ikke den eneste med psykiske udfordringer, hvis situation er blevet forværret de sidste uger.

Det fortæller Torsten Bjørn Jacobsen, der er formand for Psykiatrifonden og overlæge på et almenpsykiatrisk afsnit på Rigshospitalet:

»Mange er i Kias situation, og det bliver vi nødt til at adressere, jo længere tid krisen varer. Det kan ikke siges nok.«

»Situationen for de psykisk sårbare er meget alvorlig. Ligesom for resten af samfundet. Men den stress og belastning, som de psykisk ramte bliver udsat for, kan føre til, at man bliver alvorligt syg. Strukturen i deres hverdag er enormt vigtig. Men det er en struktur, de ikke har lige nu,« siger Torsten Bjørn Jacobsen.

Ved Psykiatrifonden oplever man en stigning af henvendelser over telefonen. Den seneste måned er der sket en fordobling i antallet af henvendelser. Lidt mere end en fjerdedel af henvendelserne er relateret til corona-situationen. Det vil sige angst eller forværring af angstsymptomer, ensomhed, frygt, uvished.

Torben Bjørn Jaconsen er dog mest bekymret for, hvem de modtager opkald fra:

»Det, der bekymrer os mest, er, at det i stigende grad er de pårørende, der ringer ind. Det betyder, at der nogen derude, der ikke formår at råbe vagt i gevær.«

Kia H. Hansen føler, at de psykisk hårdt ramte er blevet glemt i de tiltag, som regeringen har lavet indtil videre:

»Det eneste, man har gjort, er at suspendere al behandling, da det ikke er livsnødvendigt. Hvad er der til mig, som er så sårbar? Hvem kan jeg ringe til og række ud til? Der er ikke noget sted. Jeg er nok ikke den eneste psykisk sårbare, der er ramt. Der er også nogen, der er hårdere ramt end mig.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet, men de er endnu ikke vendt tilbage.

Overlæge Torsten Bjørn Jacobsen anbefaler, at de personer, der er psykisk hårdt ramt hjemme i stuerne, forsøger at bryde deres isolation ved for eksempel at bruge sociale medier, så man kan tale med de folk, man er afhængig af.