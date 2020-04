Hun havde sat sig ind i bilen, drejet nøglen og sat motoren i gang. En pludselig indskydelse fik Ketty Hjøllund til at rulle vinduet ned, kigge på sin kæreste Jens og sige:

»Du vover at komme hjem med to brækkede ben.«

Han smilede til hende - og lovede.

Dagen efter tog han på skiferie i Ischgl. Han brækkede ingen ben. Men han kom hjem med coronavirus.

I begyndelsen af april døde Jens som en af de 443 danskere, der har mistet livet efter at være blevet smittet med covid-19.

Det er anden gang, at Ketty Hjøllunds liv går i stå. Anden gang, at sorgen lammer hende.

For seks år siden mistede hun sin første mand, der døde efter to år med sygdommen ALS. 28. februar var sidste gang, Ketty Hjøllund så Jens. I bilens bakspejl.

Hun undrer sig over, hvordan sorgen kan være så massiv.

Det er trods alt kun ét år siden, de første gang mødte hinanden. Hun havde ellers aldrig troet, at hun ville overgive sig til et nyt menneske. Da hendes mand, Thorkild Duedahl Kristiansen, døde efter 40 års ægteskab, var hun forsigtig.

»Det gjorde så ondt at miste, at der skulle gå fem år, før jeg turde lukke én ind i mit hjerte. Jeg havde brugt meget tid på at overleve, nu ville jeg leve.«

Hun er glad for, at hun ventede. Og hun er glad for, at det blev Jens, der fik lov at komme tæt på.

»Da jeg kunne mærke, at jeg ikke kunne styre forelskelsen, var det bare så dejligt at overgive sig.«

I Jens fandt hun et menneske, der matchede hende. De spillede begge golf, de elskede begge at rejse.

»Om det så var vores playlister på Spotify, var de nærmest identiske.«

Han lavede morgenmad til hende om morgenen og vækkede hende først, når den stod klar.

»For mig var det en kæmpe gave at gå fra ensomhed til tosomhed,« siger hun.

De havde masser af fælles planer. Fester, de skulle til, og steder, de skulle besøge - sammen. Til marts skulle de til Vietnam, sommeren skulle tilbringes i Tyrkiet og i sommerhuset ved Henne Strand, og til efteråret skulle de på motorcykel ad Route 66 i USA.

Så snart du får det bedre, tager vi ud til sommerhuset, så du kan få frisk luft i lungerne Ketty Hjøllunds løfte til Jens

Da Jens efter vinterferien ringede og sagde, at han havde fået feber, var hun ikke bekymret. For han var ‘bomstærk’. Han havde lige løbet på den sorte løjpe.

Sidste gang, de talte i telefon sammen, efter han blev indlagt, sagde hun:

»Lige så snart du får det bedre, tager vi ud til sommerhuset, så du kan få frisk luft i lungerne.«

Men en af de første dage i april fik hun en opringning fra en overlæge på Skejby Hospital.

Jens’ organer kunne ikke mere. Lægerne var nødt til at slukke for respiratoren.

Ketty Hjøllund gik ind i stuen og satte Mark Knopflers ‘If This Is Goodbye’ på. Det var deres sang. Og så ventede hun. Efter et par timer ringede lægen igen. Jens var død.

Sorgen er genkendelig og alligevel helt anderledes. Med Thorkild var der intet håb. Det var der med Jens.

Den ene dag gik det godt, den næste gik det tilbage. To dage før han døde, var et lille håb blevet tændt igen.

Afmagten dominerer

Her bagefter er magtesløshed det ord, der bedst beskriver, hvordan Ketty Hjøllund har det.

»Den dag, Thorkild døde, sad jeg ved siden af ham og holdt ham i hånden. Han var lam og lå i sengen.«

Han havde været syg i to år, de havde diskuteret aktiv dødshjælp, og Ketty Hjøllund var parat til at hjælpe sin mand afsted, hvis det blev nødvendigt. Det blev aldrig aktuelt, for døden kom helt stille.

»Vi var der hele familien, døden var forventet og en lettelse for alle.«

Jens’ død var helt anderledes.

Den var en 'kamp med maskiner'. Det værste er, at hun ikke fik sagt farvel.

»Han gik i døden alene. Ingen skal gå i døden alene,« siger hun.

Efter Thorkilds død mandsopdækkede familien og venner hende i tre uger. Ikke ét sekund var hun alene. Denne gang gennemlever hun stort set sorgen alene. For coronaen har isoleret hende. Et valg, hun selv har truffet.

Hun har ikke set sit ene barnebarn i seks uger. Hendes venner ringer og stiller blomster og aftensmad uden for døren, men hun er meget alene og bange for at blive smittet eller smitte andre.

»For når Jens kunne dø, kan alle dø.«

Lige nu er det 'bare meget, meget uforståeligt at miste Jens'.

Hun rækker stadig ud efter ham om morgenen. Først når hendes hånd registrerer den tomme plads ved siden af, accepterer hendes hjerne, at virkeligheden er det mareridt, hun hver morgen håber at vågne fra.

Hun aner ikke, hvordan - eller hvornår - hun denne gang kan finde kræfterne til at rejse sig igen.

»Jeg kan ikke læse bøger, jeg kan ikke høre musik. Jeg har brug for at komme ud at vandre, så snart det kan lade sig gøre.«

Efter Thorkilds død tog hun til Spanien for at vandre på Caminoen. Dengang kom gråden på tredjedagen.

»Jeg græd så voldsomt, at jeg måtte stoppe op og stå stille.«

Gråden fulgte hende tæt i tre døgn, ‘så kom lettelsen’. Hun længes efter gråden og lettelsen, der er tegnet på, at lyset igen kan få lov at titte ind. Hun ved, at det kommer.

»Jeg er i sorgens land igen. Det er et ensomt sted. Man kan hverken google eller læse en manual til, hvordan man kommer ud derfra.«

På grund af coronaen kan Jens ikke blive bisat. Måske kan det først blive til efteråret. Men på lørdag skal hendes nyfødte barnebarn døbes.

Indbydelsen, som hænger på kontoret, er stilet til mormor og Jens. Dåbskjolen er syet af Ketty Hjøllunds gamle brudekjole, og Jens skulle have sablet champagnen.

Det er første gang, hun skal i kirke efter Jens' død. Hun ved, det bliver hårdt.

Nogle dage spørger hun sig selv, om det ville det have været bedre, hvis hun ikke havde mødt ham. Hver gang kommer hun frem til, at svaret er nej.

»Den, der elsker meget, mister meget. Vi havde mange stjernestunder, men skulle have haft mange flere... Livet er skrøbeligt.«