Obligatoriske mundbind. Håndsprit. Måling af feber inden besøg i den lille lokale 7-Eleven. Og store straffe for at overtræde forbud.

Det er lige nu hverdagen i den thailandske provins Phichit, hvor 50-årige Kenth Nielsen bor.

Påpasseligheden er stor, der er udgangsforbud fra 22 til 04, og en overskridelse af reglerne kan få store konsekvenser.

»Jeg tror, det skal ses sådan, at de i Thailand er vant til at håndtere ting på en anden måde. De er opdraget med, at det, de får at vide af myndighederne, er det, de gør. Der er lavet kraftige restriktioner. Alt er lukket ned. Det forholder folk sig bare til. Hvis du overtræder reglerne, kan du få en bøde på 100.000 baht, det svarer til 21.000 kroner, og du kan få op til to års fængsel,« fortæller Kenth Nielsen om Thailand, der generelt kan have store bødestraffe - eksempelvis kan det give 19.000 kroner i bøde at overtræde rygeforbuddet på flere strande.

Selv ved den lokale 7-Eleven bliver temperaturen taget. Foto: Privat Vis mere Selv ved den lokale 7-Eleven bliver temperaturen taget. Foto: Privat

Derfor har det også sat tankerne i gang, når han ser på Danmark, hvor restriktioner og bøder bliver diskuteret.

Særligt de sidste dage, hvor et opholdsforbud på Islands Brygge har medført, at flere har fået bøder på 2.500, og det er ikke alle, der har været lige tilfredse med det.

»Jeg ryster på hovedet ad det. Jeg læste en historie om en mor, der var dybt fortørnet over at have fået en bøde på 2.500 kroner, da hun var gået ind på en legeplads med to børn. Jeg tænker, at politiet har afspærret området. Der er adgang forbudt. Hendes argument er, at der ikke var andre, så må hun godt… Nej, du må ikke gå ind,« siger Kenth Nielsen, der er gift med en thailandsk kvinde.

»Jeg har ingenting tilovers for, at danskerne bliver sure over bøden på 2.500 kroner. I sådan en situation, hvor det skal tages alvorligt, er det på sin plads. Jeg synes, det er hyklerisk,« siger han.

Kenth Nielsen og resten af befolkningen i Thailand skal bære mundbind, når de går ud. Vis mere Kenth Nielsen og resten af befolkningen i Thailand skal bære mundbind, når de går ud.

Dog sætter han også situationen i det perspektiv, at Danmark ikke er vant til kriser, som den coronasituationen har medført.

Her har Thailand tidligere været hårdere ramt, og derfor tænker han, at beredskabet er anderledes.

Det mærker han i hverdagen, hvor der bliver delt masker og termometre rundt. Er der det mindste symptom, bliver der reageret, ligesom politiet og hjemmeværnet er i gaderne.

»Der er også brodne kar herude, der ikke overholder reglerne. Dem slår man også hårdt ned på i form af mulige bøder og fængselsstraf, og de bliver udstillet med billeder i aviserne og på tv. Det gælder, uanset om de er fra Thailand eller ej. De anholdt nogle på turistområderne i går, der ikke ville indfinde sig under reglerne, og de blev simpelthen udstillet. Politiet viser billeder af dem, og de risikerer fængsel i op til to år,« siger Kenth Nielsen.

Kenth Nielsen er gift med en thailandsk kvinde. Vis mere Kenth Nielsen er gift med en thailandsk kvinde.

Han har været i landet siden oktober og skulle være fløjet tilbage til Danmark den 17. marts.

Men turen blev udskudt til maj og siden til den 30. august. Men han er ikke sikker på, den dato holder.

For når han taler med sine venner, bliver han bekymret af at høre deres meldinger om, at nogle slækker på tingene, ligesom det også bekymrede ham at se billeder fra eksempelvis Islands Brygge inden opholdsforbuddet.

»Jeg tager ikke hjem, før der er styr på situationen, og der ikke er stigning i antal smittede. Nu ser jeg det lige an, når der om to uger bliver hævet nogle restriktioner. Men jeg kan have mine bekymringer efter at have set billeder fra påsken, hvor solen stod højt på himlen. Lige nu er jeg et sted, hvor jeg føler mig sikker, og det er, fordi det bliver taget dybt alvorligt,« siger Kenth Nielsen.