Op mod 20.000 danske jægere er ramt af IT-kaos hos politiet. De kan ikke få udstedt våbentilladelser, og det kan mærkes hos dem, der lever af at sælge våben og udstyr til jægere.

Kenneth Pedersen er direktør i Østjysk Våbenhandel i Hedensted, en af landets største jagtbutikker.

Her har IT-kaosset, som B.T. tidligere har beskrevet, haft store konsekvenser, siden et nyt IT-system blev indført i januar i år.

»Det betyder voldsomt meget,« siger Kenneth Pedersen til B.T.

Netop nu er højsæsor for hans forretning på grund af bukkejagten, der går ind på mandag.

Jægerne skal have ammunition og nyt udstyr, og de nye jægere køber deres første riffel. Men i år er salget faldet drastisk. Kenneth Pedersen anslår, at deres salg er på 15 procent af, hvad det normalt ligger på.

Det hele skyldes et nyt IT-system, der skal håndtere ansøgninger om våbentilladelser hos politiet. Systemet blev indført i januar, men det har reelt aldrig fungeret, erkender politiet.

Det betyder, at op mod 20.000 jægere ikke kan komme på jagt mandag, når bukkejagten går ind, fordi de ikke har modtaget deres våbentilladelse.

»Salget går i stå, for kunderne hører jo, at der en lang sagsbehandlingstid,« siger Kenneth Pedersen.

I Østjysk Våbenhandel har de et stort lager af rifler stående, som venter på, at det kan blive udleveret til kunder, der vil købe dem.

Det kan dog have lange udsigter, fortæller Karin Jønler, afdelingschef i Politiets Administrative Center, der har ansvaret for at få det nye IT-system til at fungere. Afdelingschef Karin Jønler forventer, at systemet er færdigudviklet i slutningen af juni, næsten et halvt år efter det blev taget i brug.

Først til den tid kan man for alvor begynde at tage fat på de store sagsbunker, der bliver større og større hver uge.

»Det er vi så kede af. Vi har mange medarbejdere, hvis største ønske er, at de kan hjælpe jægerne, skytterne og de erhvervsdrivende. Det er en kæmpe udfordring, men vi arbejder på højtryk med det, vi kan,« siger hun til B.T.

Hos Østjysk Våbenhandel kan de ikke gøre så meget andet end at vente.

»Vi burde udlevere ti rifler i øjeblikket dagligt, og hvis vi er heldige udleverer vi kun en,« siger Kenneth Pedersen.

Når tilladelserne begynder at lande i E-boksen hos jægerne kan Kenneth Pedersen og hans medarbejdere begynde at udlevere de mange rifler, deres kunder har tilkendegivet, at de vil købe hos dem. Det bliver næppe inden 15. juli, hvor bukkejagten slutter for i år.