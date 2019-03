Kenneth Bager til Master Fatman: ’God rejse Morten, vi vil gøre alt for din familie’

Hele Danmark er i sorg efter Morten ’Master Fatman’ Lindberg pludselig gik bort natten til tirsdag og efterlod en kone og fem børn.

»Man er jo i dyb chok, og synes det er alt, alt, alt for tidligt. Man er bare helt lammet over situationen og jeg tænker bare på hans familie. Det er surrealistisk,« siger Kenneth Bager.

Morten Lindberg og ham var gamle kolleger og venner, som havde fundet hinanden gennem musikken, men som også, og måske især, havde bundet et bånd gennem deres børn.

DJ KENNETH BAGER. Foto: Linda Kastrup Vis mere DJ KENNETH BAGER. Foto: Linda Kastrup

Deres sønner havde mødt hinanden på skatebanen, hvor både Morten og Kenneth var kommet, fordi deres knægte begge stod på løbehjul, og de to fædre derfor kunne lade snakken gå, mens børnene drønede rundt.

Det var sådan de to kom ind på mange dybe og sjove samtaler om rollen som far og forholdet til deres børn.

»Morten, der havde så meget kærlighed i sig, han havde jo de samme udfordringer som mig, når det kom til opdragelse af børn,« siger Kenneth Bager og fortsætter:

»Vi har altid snakket om musik og DJ scenen, men det er vores dybe samtaler om børn og opdragelse, jeg vil huske Morten mest for. Vores sønner er jo på samme alder.«

For Kenneth Bager er der ikke meget at sidde tilbage med ud over tankerne til Morten Lindbergs familie og tabet af en helt unik personlighed.

Han mindes ikke, at han har mødt nogen i sit liv, som har kunnet gøre som Morten Lindberg gjorde, når han mødte fremmede og venner.

»Det eneste man sidder tilbage med er, at Danmark har mistet en af de aller største originaler overhovedet og det er sagt i positiv forstand. Jeg har siddet og tænkt, jeg tror ikke jeg kender nogen, der har berørt så mange mennesker med så meget kærlighed gennem hele sit liv,« siger han og holder en lille pause.

»Det var jo ikke bare i en retning, det var til alle mulige forskellige mennesker. Det der var en del af hans eneståenhed, at hans kærlighed var til alt og alle”.

Det er ikke til at tage fejl af den sorg Kenneth Bager føler over tabet af vennen, men også over den familie, som Morten Lindberg efterlader, når han til sidst siger:

»God rejse Morten vi vil gøre alt for din familie.«

Master Fatmans død blev bekræftet tirsdag formiddag af hans manager, Stig Hansen, fra Tajmer Booking og Management, som fortalte, at han var afgået ved døden natten til tirdag.

Han efterlader sig konen Herminia Mabunda og deres fire børn Sol, Vinicius og de halvandet år gamle tvillinger Heaven og River. Derudover har han den voksne søn Wilhelm fra et tidligere forhold.