Kim Larsen er død. Han nåede at blive 72 år gammel.

Det har affødt mange reaktioner. Her er et udklip af dem:

Musiker Pernille Rosendal skriver:

'Det der ikke måtte ske er sket. Kim Larsen er død. I går sang jeg Langbro ved 2 forskellige arrangementer. Det nummer får altid folk i total kontakt med sig selv. Tak dor sangene. Tak for flabetheden. Tak for at minde os om alle livets sider. Far Vel fine Kim.'

Journalist Lykke Friis skriver:

'Hvor blev der pludselig stille... tak for sangen, Kim'

Dj Pelle Peter Jensen skriver:

'Hvil i fred til den absolut største!'

Musiker Nikolaj Koppel skriver:

'Hvil i fred Kim Larsen. Få sangskrivere indrammer den danske folkesjæl som du gjorde. Dine melodier vil leve videre i mange generationer.'

Radiovært Jacob Ege Hinchely skriver:

'Og nu var så øjeblikket, hvor der blev stille. Nu var det forbi. Desværre. Hvil i fred, Kim Larsen.'

Frisør Dennis Knudsen skriver:

'Kim Larsen - Om lidt bli'r her stille'

Sportsjournalist Henrik Fallesesen skriver:

'Jeg spurgte en gang Kim Larsen, om hans kæft var lige så stor i virkeligheden, som den så ud på forsiden af hans albums. "Haha, den er sgu da meget større!", svarede han og trak med fingrene nærmest mundvigene helt op til begge ører. Hvil i fred, din gavflab. Og tak for musikken.'

Fodboldstjernen Kasper Schmeichel skriver:

'Hvor er det sørgeligt at høre Kim Larsen er død. Har vokset op med hans sange. Den mest ikoniske danske musiker nogensinde.'

Forfatter Morten Pape skriver:

'“Vi er dem de andre ikke må lege med/vi er det dårlige selskab” sang Kim Larsen og fik en hel generation af amagerkanere i Sundby Idrætspark til at føle sig set og hørt. Nu blev der stille. Nu er det forbi. Tak, Larsen.'

Rapperen Jokeren skriver:

'Tak for kampen, chef!! Det gjorde du sgu rigtigt godt!! Både hver dag og midt om natten. Hvil i fred!'

Generaldirektøren i Røde Kors Anders Ladekarl skriver:

'“Om lidt bliver her stille” - nu er der blevet stille. Kim Larsen er død. Tak for sangen. Æret være hans minde.'

Politiker Pia Kjærsgaard skriver:

'Det er meget trist at læse, at Kim Larsen er gået bort. Jeg tror ikke, at nogen anden dansk sanger og sangskriver har lavet så mange fantastiske sange, som har betydet så meget for så mange af os. Kim Larsens bidrag til den danske sangskat er helt unikt. Hans sange kan man i dén grad kalde for folkeeje. Som menneske var han altid helt sin egen. Der kommer aldrig en ny Kim Larsen. Æret være hans minde. Og tak for de mange, mange vidunderlige sange.'

Overborgmester Frank Jensen skriver:

'Den folkekære christianshavner, københavner og dansker Kim Larsen er død. Kim fik et alt for kort liv, kun 72 år, men livet blev levet fuldt og helt. Vi har alle fået overleveret et musik- og tekstunivers til det meste af vores liv: Ved lejerbålet, i skoleklassen, til familiefester har vi skrålet med på Kims sange. Vi har mistet en af de største i vores land. I dag går mine tanker til Kims famile, der har mistet meget mere end os. Senere i dag når jeg kører over Langebro, går mine tanker til dem alle. Æret være Kims minde.'

Musikeren Rasmus Seebach skriver:

'Så blev der stille...

En sorgens dag for dansk musik.

En sorgens dag for dansk kultur.

Ja, en sorgens dag for hele Danmark.

Tak for musikken Kim Larsen.'

Radiovært Sisse Sejr-Nørgaard skriver:

'Kim Larsen tog mig i hånden som barn og nu slap han så taget. Tak for soundtrack til livet. Må der være smøger, brune værtshuse og evigt stemte guitarer hvor end du lander. '

Youtube-stjerne Kristine Sloth skriver:

'Vi har idag mistet et kæmpe stykke af Danmarks historie, og vores hidtil absolut største musiker. Min første koncert, og første idol. Tak for alt du har givet til folket, samt til min barndom. Rest in peace Kim Larsen'

Journalist Lucia Odoom skriver:

'Tak til Kim Larsen. Du var vores allesammens.'