Tv- og radioværten Louise Hart er afgået ved døden. Hun blev 39 år. Det bekræftede hendes chef, Radio24syvs adm. direktør Jørgen Ramskov, fredag eftermiddag.

Nu mindes kolleger i branchen og tv-personligheder Louise Hart på de sociale medier.

'Kære Louise - Jeg er simpelthen så chokeret - tak for cafesnakke på Vesterbro - tanker til dig og dine,' skriver skuespillerinden Laura Bro, der har medvirket i flere tv-succeser, heriblandt Krøniken og Herrens Veje, på Instagram.

Som 37-årig fik radioværten og den tidligere tv-vært, der bl.a. har været vært på DR's børneprogram 'Hulter til bulter' med Sebastian Klein, konstateret aggressiv brystkræft.

Arkiv. Foto: Claus Bech Vis mere Arkiv. Foto: Claus Bech

Siden sin sygdom, som hun bekæmpede og overvandt, har hun været en aktiv blogger, som har delt detaljer fra sit liv. Hun arbejdede indtil sin død for Radio24syv, hvor hun var vært på programmet 'Nattevagten'.

Louise Harts nære kollega Sanne Gottlieb, der også arbejder som vært på 'Nattevagten', hylder veninden i et Facebook-opslag.

'Jeg har grædt så meget siden i går. Vi har grædt så meget siden i går. Men i dag samledes vi på Mikaels kontor. Og du skal vide, hvor vellidt du var. Hvor fint folk taler om dig, og hvor mange du har ramt med dit væsen,' skriver kollegaen Sanne Gottlieb og fortsætter:

'Bagefter gik vi op på taget, for at sende dig ordentligt afsted med flaget på halv. Louise for satan. Tak for vores samtaler. Vores grin. Tak for jeg kunne lette mit hjerte, og så blive mødt med ærlighed og rummelighed,'

På Louise Harts Facebook-profil begræder musikproduceren Lars 'Chief One' Pedersen også radioværtens død.

'Jeg forstår det ikke , for få dage siden havde vi en dialog om cannabis olie , hvor du gav en masse gode råd , skrev at så'n nogen som os skulle huske at leve livet forlæns og være i nuet .. Nu er du væk .. lige pludseligt. Så uvirkeligt . Tak for musikken , du har altid været skide dygtig, vi nåede dog aldrig at få lavet noget sammen. Må du hvile i nuet der hvor du er' skriver han.

B.T. er i besiddelse af en intern e-mail blandt medarbejderne på Radio24syv, hvor Jørgen Ramskov fredag klokken 13.30 orienterede sine medarbejdere om tabet af deres kollega.

'Louise døde af naturlige årsager, men vi ved endnu ikke, om det var eftervirkninger af sygdomsforløbet, der tog så hårdt på Louise, at kroppen sagde stop,' skriver Jørgen Ramskov.