Mia Wagner og Anne Stampe Olesen anklages nu for at have fusket sig til flere millioner i støttekroner.

Flere iværksættere mener at være blevet misbrugt i en ansøgning, som de to forretningskvinder har sendt i håb om at få støttekroner fra staten.

Det skriver Frihedsbrevet.

Og det er ikke småpenge, som de to kvinder, der begge er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule' har fået i støtte.

Hele 10,2 millioner fik de to løvinder ud af ansøgningen til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Men ifølge Frihedsbrevet har de to kvinder altså fusket med deres ansøgning.

I ansøgningen nævner løvinderne en række iværksættere, der har deltaget i et vækstforløb hos de to løvinders firma Nordic Female Founders.

Men flere af iværksætterne har aldrig deltaget i et udviklingsforløb hos Mia Wagner og Anne Stampe Olesen.

Det gælder blandt andre Søren Vandel, der er direktør i virksomheden Restudy.

Han optræder på listen over iværksættere, der har været igennem et forløb hos Nordic Female Founders, selvom han aldrig har deltaget i et forløb hos firmaet.

Frihedsbrevet er i besiddelse af en mailkorrespondance, hvor Søren Vandel har fået direkte afslag fra Anne Stampe Olesen på at deltage i forløbet.

Alligevel optræder han altså i ansøgningen til den store pose støttekroner.

Over for Frihedsbrevet vurderer en ekspert, at der kan være tale om fusk fra virksomhedens side.

»Det ser ud til, at Nordic Female Founders lyver i sit tilbudsmateriale og i forhold til de afgivne oplysninger. Det virker som svigagtig adfærd, specielt da de fastholder det fejlagtige grundlag for tilbuddet.«

Det udtaler Kalle Johannes Rose, lektor og ph.d. på Institut for Business Humaniora og Jura ved Copenhagen Business School, til mediet.

I et skriftligt svar til Frihedsbrevet oplyser Anne Stampe Olesen, at hun står på mål for de oplysninger, der står i ansøgningen, og at man vil rette fejlene, hvis der er nogen.

»Skulle der være begået fejl, vil vi uden tøven udtrykke vores beklagelse og omgående korrigere disse. Vi forsikrer jer dog om, at det aldrig har været vores intention eller opfattelse at formidle misvisende informationer,« skriver Anne Stampe Olesen til mediet.

Mia Wagner er ikke vendt tilbage på Frihedsbrevets henvendelser.