Reaktionerne er ikke til at tage fejl af. Det er ganske enkelt ikke i orden at synge homofobiske sange under fodboldkampe, sådan som det var tilfældet søndag i Odense.

»Jeg håber, at der er nogle af dem, der har råbt på tribunerne, som får dårlig smag i munden og erkender, at det bare ikke er den fede måde at tale på. Ting, der var sjovt at sige for ti år siden, er slet ikke morsomme i 2019,« siger Klaus Bondam.

Direktøren i Cyklistforbundet er én af fem kendte homoseksuelle mænd, der nu vender sig mod sprogbrugen under fodboldkampen, hvor OB-fans sang nedsættende, at FCK-spilleren Viktor Fischer er ‘homo’.

Scenariet gentog sig mandag, da Brøndby-fans sang ‘Fischer, han er gay (bøsse, red.).’

»Det er på ingen måde sjovt. Det svarer til at stille sig op foran en sort og råbe det ord, man ikke må råbe, lige ind i hovedet på ham. Det ville man heller ikke gøre,« siger danser og skuespiller Silas Holst.

»Jeg synes, det er over grænsen, fordi de fans bruger ordet 'gay' som et skældsord,« supplerer danser Thomas Evers Poulsen.

Ifølge Silas Holst er tilfældene under de to fodboldkampe med til, at unge homoseksuelle får sværere ved at fortælle omverdenen om deres seksualitet.

»Det er ikke nemt at være ung og skulle springe ud, for der er mange ting, man skal kæmpe med i sit hoved. Når man så mærker udefra, at man åbenbart ikke er nået længere - at folk kan finde på at råbe sådan om homoseksuelle - så ryger man sgu lidt tilbage igen,« siger han.

Fra venstre: Stig Elling, Gustav Salinas, Silas Holst, Thomas Evers Poulsen, Klaus Bondam. Foto: Camilla Rønde, Nils Meilvang, Mathias Løvgreen Bojesen, Niels Ahlmann Olesen . Vis mere Fra venstre: Stig Elling, Gustav Salinas, Silas Holst, Thomas Evers Poulsen, Klaus Bondam. Foto: Camilla Rønde, Nils Meilvang, Mathias Løvgreen Bojesen, Niels Ahlmann Olesen .

Ifølge direktør i Star Tour, Stig Elling, får den slags tilråb let reelle konsekvenser uden for fodboldbanen.

»Det er samme problem, som gør, at nogle mennesker ikke tør gå på Strøget eller indre by i København om aftenen. Der er meget få bøsser, der går hånd i hånd, fordi de er bange for at blive chikaneret af andre,« siger han.

Det problem kender Thomas Evers Poulsen også.

»Det sker jo ikke kun på fodboldbanen. Homoseksuelle oplever også at blive råbt efter, når vi eksempelvis går hånd i hånd på gaden,« siger han.

Realitykendissen Gustav Salinas fortæller, at han personligt bliver ked af at høre om fodboldfansenes opførsel.

»Det, de siger, er jo, at jeg er forkert. Men det bunder i uvidenhed. Mange mennesker forstår ikke, at homoseksualitet ikke er et valg,« siger han.

Så hvordan kommer man homofobien til livs?

Ifølge Klaus Bondam må hver enkelt se indad og gribe ind, hvis nogen ytrer sig i hadefulde vendinger.

»I virkeligheden skal vi samme sted hen som med spirituskørsel. Det er blevet socialt helt uacceptabelt at sætte sig bag et rat, hvis man er beruset, og vi hylder, hvis nogen tager nøglerne fra en fuld person,« siger han og fortsætter:

»Hvis man sidder ved siden af en på stadion, der taler sådan (homofobisk, red.), bør man sige ‘det går ikke', og få vedkommende til at tage sine ord i sig igen.«

Stig Elling stemmer i:

»Man kan komme det til livs ved at vise, at man ikke finder sig i det. Man skal bakke op om, at det her, det siger man altså ikke, hvis ikke det er sagt med et stort smil.«