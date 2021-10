I næste uge får Johnny Heftig og Hartvig en hel baggård fyldt med krydsfiner at boltre sig på, når de skal male graffiti sammen med udsatte borgere ved Kirkens Korshær.

Spraydåserne og de god ideer er fundet frem, når Johnny Heftig og Hartvig skal dekorere baggården ved Kirkens Korshær sammen med varmestuens brugere.

»Tanken er, at vi får inddraget varmestuernes brugere i dekorationen af vores baggård, så det her en måde, hvor de får sat deres eget præg på varmestuen. Vi ved, at de fysiske rammer betyder rigtigt meget, og vi ved, at det betyder rigtigt meget, at de bliver inddraget. De kan være med til at bestemme, hvordan malerierne skal se ud, og de kan være med til at male, hvis de har lyst,« forklarer Jonas Jakobsen, regionschef for Kirkens Korshær i Nord- og Midt/Vestjylland.

Dermed er det tanken, at brugerne af varmestuen får en fornemmelse af, at de får en stemme og bliver inddraget i, hvordan rammerne omkring varmestuen ser ud. Derfor er det også tanken, at malerierne bliver en integreret del af baggården.

»Malerierne bliver hængende og dekorerer gårdmiljøet ved varmestuen, så når brugerne er ude i gården, er der noget farverigt at se på, som de selv har været med til at lave. Malerierne bliver noget, vi kan tale om med vores brugere af varmestuen, og det betyder rigtigt meget for relationen og det videre arbejde,« forklarer Jonas Jakobsen.

Tidligere har graffitiduoen gæstet Kirkens Korshærs arrangementer for at male en række malerier, som blev solgt til fordel for Kirkens Korshærs arbejde i Aalborg.

Derfor var det også oplagt for Johnny Heftig og Hartvig at deltage i projektet denne gang.

»Vi er jo lidt venner af huset, men det er også altid en kæmpe fornøjelse at lave noget sammen med andre, som har input til det, vi går og laver. Jeg føler mig enormt privilegeret over, at jeg kan leve af graffiti og rap, så jeg føler også, at det her er en måde, hvor jeg kan give noget igen og hjælpe andre. Mange af de her mennesker hilser jeg jo på, når jeg går rundt i Aalborg,« forklarer Johnny Heftig og fortsætter:

»Det er jo noget til dem og med deres ideer, så jo flere af deres input jo bedre. De er velkommen til at lege med og male – det er bare fedt, når der er nogle, som vil lege med os og giver en legeplads med dåser og et stort lærred.«

Jonas Jakobsen er heller ikke i tvivl om, at det kommer til at gøre en forskel for brugerne af varmestuen, at Johnny Heftig og Hartvig kommer og maler sammen med dem.

»Vi synes jo også bare, det er et sjovt samarbejde Derudover er det en god oplevelse for vores brugere, og vi lever for de gode oplevelser hos os, og man skal bare ikke underkende de her små gode oplevelser,« forklarer han.

Johnny Heftig og Hartvig kommer til at male i Kirkens Korshærs baggård torsdag, fredag og lørdag i næste uge, hvor det hele bliver afsluttet med åbent hus i Søndergade om lørdagen. Hele næste uge sætter Kirkens Korshær på landsplan fokus på det sociale arbejde, som de laver, og her er arrangementet med Johnny Heftig og Hartvig blot et ud af mange arrangementer.