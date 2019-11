Undervisningen på Den Danske Filmskole er blevet for akademiseret, lyder det i erklæring fra filmmiljøet.

Studerende på Den Danske Filmskole får nu opbakning fra 264 filmfolk i deres kritik af skolens ledelse.

Det sker i form af en åben støtteerklæring, der er underskrevet af prominente navne som Jørgen Leth, Iben Hjejle, Piv Bernth, Niels Arden Oplev og Nikolaj Arcel.

Siden fredag har tidligere og nuværende elever blokeret skolen i protest mod skolens rektor, Vinca Wiedemann.

- Det er meget svært at forestille sig, at elever og ledelse kan finde hinanden i en konstruktiv proces, hedder det i erklæringen.

Problemet er ifølge filmfolkene, at skolen er blevet for akademisk.

Det har betydet mere fælles undervisning og færre praktiske øvelser.

Fællesundervisning fylder ifølge erklæringen 85 procent af undervisningen.

Det efterlader 15 procent til specialiseret fagundervisning.

- Filmskolens elever har heller ikke længere fagledere med ansvar for de enkelte studieretninger.

- Det er derfor svært at se, hvordan man kan sikre høj kunstnerisk faglighed, hedder det i erklæringen.

Allerede i januar udsendte elever på skolen en mistillidserklæring til Vinca Wiedemann, som 87 af skolens 96 elever havde skrevet under.

Fredag kom så blokaden af skolen. Det skete i kølvandet på, at den mangeårige leder af dokumentarlinjen, Arne Bro, var blevet hjemsendt.

Vinca Wiedemann sagde tirsdag til flere medier, at hun ikke har tænkt sig at stoppe trods elevernes protest.

- Jeg er ansat af kulturministeren og ansat til at udføre det arbejde og de opgaver med at sikre skolens drift og udvikling. Det er min forpligtelse.

Rektor sagde samtidig, at konflikten skal løses med dialog med de studerende.

- Jeg vil også sige, at jeg er meget åben over for og opsøgende i forhold til kontakt og dialog med de studerende.

- Den dialog vil jeg gerne føre ansigt til ansigt og ikke i offentlighedens søgelys.

60-årige Vinca Wiedemann har været rektor for Den Danske Filmskole siden 2014.

/ritzau/