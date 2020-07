Døren åbner ind til Asger Aamunds kontor. Ind kommer en kvinde, der har søgt et job som receptionist. Hun er iført et stort smil og den nyeste mode i form af en mavebluse.

Allerede inden hun har sat sig, har Asger Aamund allerede besluttet, at hun ikke skal have jobbet.

Ovenstående er et tænkt scenarium: Men det tydeligggør den kendte erhvervsmands syn på det moderigtige stykke beklædning. For er du ansat i en stilling, der har ekstern kontakt, så er maveblusen nemlig et no-go for Asger Aamund.

En ny undersøgelse foretaget af fagforbundet Ledernes Hovedorganisation blandt 5.838 ledere fordelt i hele landet viser, at 88 procent af de adspurgte ledere mener, at den moderigtige mavebluse er et no-go på arbejdspladsen, skriver Berlingske.

Typisk eksempel på en såkaldt crop top. (Foto: Iris) Foto: Wavebreakmedia ltd Vis mere Typisk eksempel på en såkaldt crop top. (Foto: Iris) Foto: Wavebreakmedia ltd

Men den Asger Aamund mener ikke, at det skal være et no-go med mavebluser helt generelt blandt ansatte.

Han mener, at der er forskel:

»Hvis der var en af mine kvindelige ansatte, der kun havde intern kontakt og ikke var i kontakt med personer uden for virksomheden, så vil jeg ikke sige noget til, at hun havde en mavebluse på. Hvis det er det, hun føler sig godt tilpas i, så skal hun bare have det på,« siger han og fortsætter.

»Er kvinden ansat i en stilling, hvor hun har ekstern kontakt, så vil jeg til gengæld ikke bryde mig om, hvis hun bar en mavebluse. Jeg har altid haft det princip, at man skal klæde sig anstændigt og ordentligt, når man er ude til møder for eksempel, så snakken eller tankerne ikke går på, hvad min ansatte havde på, men på hvad man i virkeligheden skulle tale om. Man klæder sig på til lejligheden.«

Det er en holdning som stifteren af Just Eat, Jesper Buch, deler med Asger Aamund.

»Jeg tror, at det kommer helt af sig selv. Hvis en kvinde er ansat i en beauty-salon, så kan det godt være, at hun har en mavebluse på. Men er hun salgsdirektør i Mærsk, så har hun helt sikkert ikke en på. Vedkommende skal have situationsfornemmelse. Hvis personen ikke har det, så kan jeg blive tvunget til at pointerer det. Men jeg ansætter ikke folk, der ikke har situationsfornemmelse,« siger han.

Skal du have et job, hvor du har ekstern kontakt hos Asger Aamund, så skal du helt sikkert ikke møde op til jobsamtalen iført mavebluse.

»Skal hun for eksempel sidde i receptionen, så kan hun ikke sidde i en mavebluse og regne med at få jobbet. Jeg ville højst sandsynligt ikke ansætte hende.«