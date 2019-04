Flere hundrede personer har i disse dage delt deres personlige historier om pyskiske lidelser omhandlende alt fra stress og depression til angst og selvmordstanker på Twitter.

Det er dog ikke kun de 'almindelige danskere', som er faret til tasterne for at benytte sig af hashtagget '#brydtabuet' eller '#duerikkealene', der har til formål at sætte en fokus på livet med psykiske lidelser, som ofte bliver betragtet som tabubelagte.

Også en række kendte danskere deler deres sårbare historier om ting såsom alkoholisme, angst, stress og depression.

Blandt andet står den kendte komiker Thomas Warberg frem og fortæller om sit liv som ædru alkoholiker, og om hvordan han til tider stadig har lyst til at få alkohol indenbords.

'Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er ædru alkoholiker. Det er over 7 år siden jeg sidst drak, og jeg har aldrig fortrudt jeg stoppede. Alligevel er der stadig dage ind imellem, hvor jeg får lyst til at drikke. #brydtabuet #duerikkealene,' skriver han.

Også det tidligere folketingsmedlem Özlem Sara Cekic åbner op for sit privatliv på det sociale medie:

'Jeg hedder Özlem. Jeg blev alvorligt ramt af stres,og mistede midlertidig 70% af mit syn på venstre øje. Blev indlagt flere gange med cyster,der sprang fra min æggestok.Og en gang kom under observation pga mistanke om blodprop i lungen. Jeg sagde det til ingen! #BrydTabuet #dkpol,' skriver hun.

Tv-værten Mette Cornelius er også blevet inspireret af hasthtaggene og afslører, at hun har kæmpet med dødsangst i hele sit voksenliv, og at hun får hjælp af en akupunktør, når hun 'lidt for let' bliver ramt af stress.

Den tidligere tv-vært og journalist Thomas Gravgaard er også en af dem, der står frem i kampen om at bryde tabuet.

Hej, jeg hedder Thomas. Jeg har 2 gange i mit voksenliv været i knæ med generaliseret angst og depression. Klarede det med piller kombineret med terapi, og har holdt det på afstand i 8 år med meditation, terapi, gode venner og kolleger - og heavy metal #BrydTabuet #DuErIkkeAlene

Det samme gør den kendte kommunikationsrådgiver og tidligere Venstre-spindoktor Rulle Grabow, der skriver, at hun har brug for medicin for ikke at slå sig selv ihjel.

Kirsten Birgit i strid modvind

Det var en 36-årig aarhusianer ved navn Steffen Andersen, der som den første benyttede #brydtabuet-hashtagget, da han den 22. april tweetede, at han kæmper med ensomhed og depression. Siden da har hashtagget altså i den grad fået ben at gå på.

Hashtagget fik blandt andet stor opmærksomhed, da 'Den Korte Radioavis'-satiriker Frederik Cilius benyttede sig af muligheden for at lave sjov med fænomenet. Det gjorde han i rollen som stjernejournalisten Kirsten Birgit Schøtz Kretz Hørsholm:

'Hej! Jeg hedder Kirsten Birgit, og jeg har en ukendt kollega, der er seksuelt frustreret. Han er ligeledes historieløs og har også indlæringsvanskeligheder – muligvis ADHD. #brydtabuet #duerikkealene #sejdame,' lød det i det satiriske opslag, der i den grad fik mange folk helt op i det røde felt og anklage Frederik Cilius for at gøre grin med folks psykiske lidelser.

Radio24syv tog dog ikke kritikken synderligt alvorligt og fokuserede i stedet på de mange 'likes', som opslaget fik.

'700 elsker Kirsten Birgits parodi på #brydtabuet. 70 hader det og føler sig dybt krænkede. Det, synes jeg, er en succes,' skrev programchef Mads Brügger i en sms til B.T. og uddybede:

'Satire skal svirpe, og man hverken kan eller skal glæde alle med sin satire. Især ikke i disse tider, hvor det konfessionelle har kronede dage, hånd i hånd med krænkelseskulturen. De er to sider af samme sag.'