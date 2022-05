Den britiske youtuber Benjamin Rich, der også er kendt som 'Bald and Bankrupt', er ifølge det russiske svar på NASA, Roscosmos, anholdt ved en raketopskydningsbase i Bajkonur i Kasakhstan.

Det skriver Reuters.

Benjamin Rich er kendt for at rejse rundt i hele verden og lave videoer til sin YouTube-kanal. Han tager også til konfliktområder og har blandt andet været i Syrien og Ukraine.

Chefen for Roscosmos, Dmitrij Rogozin, skriver på Telegram, at youtuberen er mistænkt for at have begået ‘ulovlige handlinger’. Det er dog ikke konkretiseret, hvad der ligger i ulovlige handlinger.

Benjamin Rich er et fænomen på YouTube med 3,5 millioner følgere og næsten 500.000 millioner visninger.

Det er ikke første gang, at Benjamin Rich er i konflikt med de russiske myndigheder.

I 2019 blev han tilbageholdt og tvunget til at beklage, efter at han filmede en video på et tog i den muslimsk-dominerede russiske republik Tjetjenien og sagde, at han ville ‘dele sin vogn med en tjetjensk steg’.

Videoen blev efterfølgende slettet.