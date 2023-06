Det strømmede med mennesker til Færgekroen i Hirtshals, når Sussi og Leo spillede op til sommerfesterne, men nu er der dårligt nyt fra det ikoniske værtshus.

Det skal nemlig sælges, skriver Nordjyske.

Bjarne Holm Hansen, som ejer bygningen, hvor værtshuset ligger, har besluttet sig for at sælge.

Forpagter Peter Smith her dog planer om at drive Færgekroen videre, indtil forpagtningskontrakten udløber i 2026, eller indtil der sker en overtagelse af værtshuset.

Driften af værtshuset er da også gået ganske udmærket ifølge Peter Smith, men ligesom mange andre har de også kunnet mærke konsekvenserne af coronapandemien. Her i meget konkret grad endda.

»Der er mange af vores gamle stamkunder, der er faldet fra. De er simpelthen døde.«

Som konsekvens af det har man ændret på åbningstiderne, fordi der ikke har været den store aktivitet i formiddagstimerne på værtshuset.

Ejendommen på 209 kvadratmeter koster 1.345.000 kroner og sælges af Byens Mæglere i Hirtshals.

Det er ikke mange år siden, at værtshuset sidst var gennem et salg. Det skete i 2021, hvor kromutter Susanne Borup efter næsten 40 år bag bardisken valgte at træde tilbage.