Den kendte husbygger Karsten Bülow har fået sendt flere af sine virksomheder til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen.

Det gælder blandt andet holdingselskabet, som har seks datterselskaber under sig.

Det skriver Licitationen.

Ét af de selskaber er Bülow Huse, som også er sendt til tvangsopløsning.

Karsten Bülow siger til Licitationen, at situationen skyldes manglende indsendelse af det seneste årsregnskab.

Dermed skulle det ikke betyde, at Bülow Huse lukker.

»Kig på det på mandag. Lige nu er vi på vej til at indsende det, men der er en frist til at få det indsendt, og den overholder vi. Jeg har ikke flere kommentarer,« siger han til Licitationen.

Ifølge Finans.dk var der i det seneste regnskab fra 2017/2018 en del rod i økonomien hos Bülow Huse.

Det betød, at revisoren gav regnskabet en såkaldt manglende konklusion.

Problemet var blandt andet, at selskabet flere gange havde omlagt registreringssystemerne og rekonstrueret igangværende og afsluttede byggesager.

»Dette medfører usikkerhed ved opgørelse af kostprisen på de enkelte enheder, ligesom det har medført, at det ikke er muligt at vurdere, om praksis for hensættelse til garantiforpligtelse er forsvarlig,« skrev revisoren i sin påtegning af regnskabet.

Derudover skrev revisoren om overtrædelser af bogføringsloven og usikkerhed om den fremtidige drift af Bülow Huse.