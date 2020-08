»Det er nogle nemt tjente penge.«

Sådan tænkte journalist og tv-direktør Thomas Heurlin, da han i slutningen af juli valgte at udleje sin Hellerup-villalejlighed gennem Airbnb i en weekend.

Men det skulle han i den grad komme til at fortryde.

Alt virkede ellers ganske uskyldigt, da en 21-årig mand fra Avedøre henvendte sig til Thomas Heurlin for at leje villaen fra lørdag til mandag.

Den 21-årige mand ville leje det flotte hus med et par venner for at komme tættere på Øresund, hvor de – fortalte han i hvert fald – havde planlagt at sejle sig en tur eller to.

Selv skulle Thomas på arbejde i Spanien, og dernede – under varme himmelstrøg – sad han også lørdag aften, da telefonen ringede.

»Hej, Thomas. Der er 50 mennesker, der holder fest i din lejlighed,« lød beskeden fra tv-direktørens overbo, der bor på første etage af villaen i Hellerup.

Thomas kunne ikke tro sine egne ører og ringede straks til den 21-årige mand for at fortælle ham, at de skulle lukke festen ned og forsvinde.

Men ikke høre tale om.

»Jeg giver dig 10.000 kroner oveni. Vi sidder stille og roligt og drikker vin,« lød beskeden tilbage fra lejeren.

Overboen kunne dog fortælle en helt anden historie: Der var høj musik, masser af mennesker og knuste flasker i haven.

Han kunne desuden fortælle Thomas Heurlin, at han havde forsøgt at gå ned for at få dem til at forsvinde, men her var beskeden også klar fra den store gruppe af unge mennesker.

»Hvis du ikke forsvinder, får du en flaske i hovedet,« sagde en af dem til overboen.

Også Thomas Heurlins kone, der var i en venindes sommerhus i Tisvildeleje, kørte hurtigt hjem til parrets villalejlighed for at få de festende personer væk.

Men igen var det uden held.

En stikkontakt, der er revet ud af væggen i villaen. Vis mere En stikkontakt, der er revet ud af væggen i villaen.

De cirka 50 personer nægtede simpelthen at forlade lejligheden, så nu måtte Thomas Heurlin videre til næste trin: politiet.

Fra sit opholdssted i Spanien kunne den kendte tv-mand så ringe til Nordsjællands Politi, der efter flere opkald kunne komme med en frustrerende besked.

»Jeg fik så at vide, at politiet ikke kunne gøre noget, fordi de her personer havde en kontrakt på, at de kunne opholde sig hos mig, så selv om jeg om søndagen gerne ville have, at de forlod hjemmet, så var det umuligt,« fortæller Thomas Heurlin i dag til B.T.

Altså medmindre Airbnb kunne annullere kontrakten, og her har vi så næste problem.

Thomas Heurlin tog nemlig kontakt til udlejningsportalen, men der fik tv-direktøren så at mærke, at det var et stort internationalt firma, som han forsøgte at få i tale.

»Så skulle man sidde og lytte på en eller anden popsangs-ventetone i et kvarter, før jeg fik fat på en person, der viderestillede mig til en anden, og så måtte jeg gennem samme runde igen,« fortæller Thomas.

Har du oplevet en lignende situation i forbindelse med udlejning af din bolig? Så vil B.T. gerne høre fra dig på sebj@bt.dk.

Til sidst fik han fat på en ansat hos Airbnb, der tog problematikken seriøst, men til syvende og sidst var der ingen hjælp at hente.

Derfor måtte Thomas og konen vente til mandag klokken 12, før den 21-årige mand og vennerne havde forladt huset.

Et billede efter festen i villalejligheden. Foto: Privatfoto Vis mere Et billede efter festen i villalejligheden. Foto: Privatfoto

Og hvilket syn, der mødte dem.

Der var en smadret rude, bræk flere steder, klistret overalt på gulvet, balloner overalt, gamle drinks og en nærmest sanseløs kvinde, der sov i parrets seng.

Hende fik de vækket og sendt af sted, før de så kunne gå i gang med at rydde op.

Herefter satte Thomas Heurlin sig til at skrive en mail til politiet og Airbnb, hvor han gjorde klart, at han ville fortælle om hele sagen i B.T.-podcasten 'Det vi taler om'.

Og så skete der noget.

»Pludselig ville de gerne hjælpe og undskyldte også det hele. Og så hjalp de mig også med at få igangsat hele processen omkring at få kompensation,« fortæller Thomas Heurlin.

Ét ud af flere tilfælde, hvor der er begået hærværk i villaen. Foto: Privatfoto Vis mere Ét ud af flere tilfælde, hvor der er begået hærværk i villaen. Foto: Privatfoto

Alt i alt løber de samlede omkostninger op i cirka 20.000 kroner, og dem får tv-direktøren altså tilbage.

Over for B.T. oplyser Airbnb, at udlejningsportalen er 'utrolig kede af sagen', og at der er tale om en fejl. Derfor undersøger man nu, hvad der præcist er gået galt, og har desuden lukket den 21-årige mands profil på siden.

Det får dog ikke Thomas Heurlin til at smide roser af sted efter Airbnb.

»De har totalt ignoreret mig, og jeg synes, det er for dårligt, at de intet gjorde. Det er jo en straffri forbrydelse for ham den 21-årige? Man føler sig fuldstændig hjælpeløs, når ingen kan hjælpe, og der burde de tage sig sammen og sikre mod, at sådan noget sker for andre,« siger Thomas Heurlin.