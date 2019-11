'Hvor er det dog sørgeligt'.

Sådan indleder TV 2's journalist og mellemøstkorrespondent Steffen Jensen et opslag på Langeland Biblioteks Facebookside.

Steffen Jensen er tosset på kommunen over, at det åbne bibliotek på Langeland har valgt at indskærpe sine åbningstider, fordi der har været problemer med en gruppe unge ballademagere, som har skabt utryghed i området.

Biblioteket havde tidligere åbent således, at man fra klokken 18-22 selv kunne lukke sig ind, når personalet var gået hjem, men nu er det altså slut med de ekstra fire timers frie adgang.

'Ja, nogle gange undres man virkelig over kvaliteten af politikernes beslutninger, og omtanken der ligger bag,' skriver Steffen Jensen i et opslag på sin egen profil.

Den kendte journalist er utilfreds med, at kommunen vælger at 'straffe' lovlydige borgere i stedet for at slå ned på ballademagerne.

'Hvad nu hvis ballademagerne rykker over til ØP (Ørstedspavillonen, red.), til fodboldbanerne eller plejehjemmet? Begynder vi så også at indskrænke kommunens service til borgerne der?', spørger han på bibliotekets side.

'Det, der sker nu, er, at beslutningen mærkværdig nok sikrer, at ballademagerne ikke længere bliver forstyrret af rolige, lovlydige borger om aftenen,' fortsætter han.

Slå ned? Hvordan skal vi gøre det? Hvem skal vi slå ned på? Jan Ole Jakobsen (V), formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget på Langeland

På bibliotekets hjemmeside står der, at kommunen har valgt at lukke biblioteket, fordi der har været 'en del uro og hærværk på og i området omkring biblioteket i det tidsrum, hvor der ikke er personale tilstede'.

B.T. har været i kontakt med Jan Ole Jakobsen (V), som er formand for kommunens Lærings-, Social- og Kulturudvalg.

Hvorfor skal lovlydige borgere straffes for en gruppe ballademageres mangel på god opførsel?

»Sådan ser jeg det ikke. For mig at se er det omvendt. Vi sikrer, at det er trygt for dem at gå på biblioteket.«

Men I indskrænker jo folks mulighed for at benytte biblioteket. Hvorfor forsøger I ikke at slå ned på ballademagerne i stedet?

»Slå ned? Hvordan skal vi gøre det? Hvem skal vi slå på?«

Hvis ballademagerne begynder at lave ballade tidligere på dagen, vil I så indskærpe åbningstiden yderligere?

»Her skal man tænke på, at biblioteket er bemandet til klokken 18, så hvis der sker noget tidligere på dagen, så vil nogen se det.«

Men altså... hvis folk vil klage, så skal de da være velkomne til samtidig at give nogle idéer til løsninger på problemet Jan Ole Jakobsen (V), formand for Lærings-, Social- og Kulturudvalget på Langeland

Ifølge Jan Ole Jakobsen har der været forskellige episoder, hvor besøgende har følt sig utrygge.

»Hvis de (ballademagerne, red.) har været der om aftenen, så ligner det dagen efter, at de har glemt at sende deres mor forbi for at rydde op,« siger han og fortsætter:

»Derudover har der været begået hærværk i området omkring biblioteket, og så har det skabt utryghed for nogle biblioteksgængere, når gruppen af unge står samlet foran eller i nærheden af biblioteket.«

Er det fordi, der er en mangel på steder, hvor byens unge kan opholde sig om aftenen?

»Vi har flere ungdomsklubber, de kan komme i, og jeg tror ikke på, at en gruppe som dem, der laver ballade, vil opholde sig den slags steder alligevel.«

TV 2-journalist Steffen Jensen har på Facebook opfordret folk til at klage over beslutningen til politikerne i kommunalbestyrelsen. Jan Ole Jakobsen er dog i skrivende stund ikke bekendt med at skulle have modtaget nogle klager.

»Men altså... hvis folk vil klage, så skal de da være velkomne til samtidig at give nogle idéer til løsninger på problemet,« siger han.

Bibliotekets indskærpede åbningstider vil foreløbig gælde frem til februar, hvor kommunen vil afholde et møde og drøfte, hvorvidt det skal fortsætte.



B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Steffen Jensen, men han har ikke ønsket at uddybe sit opslag.