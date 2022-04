Er du stor Tintin-fan, og har du drømt om at eje Kaptajn Haddocks familieslot, der er kendt fra Tintin-universet?

Så bliver du nok en lille smule misundelig efter at have læst det, du skal læse nu.

I Trige Skov nord for Aarhus har Aarhus-rigmanden Simon Møller nemlig netop bragt en gammel drøm til live ved at tage slottet fra tegneserien og opføre en kopi af det.

Slottet, der har fået navnet Møllenborg Slot, er intet mindre end 920 kvadratmeter og har dertil blandt andet en mindre swimmingpool.

I sin ansøgning til Aarhus Kommune fortæller Simon Møller, der er medejer af spilfirmaet Kiloo, at det var en mulighed, han ikke kunne lade glippe.

»Da min hustru og jeg i sensommeren 2016 opdagede en grund på en helt unik placering midt i skoven, men tæt på byen, var det tid til at bringe en gammel drøm til verden. At bygge et strengt klassicistisk hus med topmoderne kvalitets materialer og fremragende energieffektivitet samt et kraftigt nik til Aarhusiansk arkitekturhistorie.«

»Arkitektonisk trækker Møllenborg Slot referencer til 1800-tallets klassicisme ved blandt andet Hack Kampmann (Marselisborg Slot, Aarhus Teater, Aarhus Toldbod, red.) og C.F. Hansen (Christiansborg Slotskirke, Køben-havns Metropolitanskole, Christiansminde, red.), men også til det franske 1600-tals slot Chateau de Cheverny i Loir-et-Cher. Netop denne franske pragtbygning har ligget til grund for navnet Møllenborg, da den belgiske tegner Hergé brugte Chateau de Cheverny som forlæg til familien Haddocks familieslot i Tin Tin universet.«

Men din misundelse stopper formentlig ikke her. For du har nemlig slet ikke mulighed for at komme helt tæt på slottet.

Der er nemlig desværre ikke offentlig adgang.