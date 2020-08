Poul Martin Bonde er død i en alder af 62 år, skriver tidligere formand for Smukfest Claus Visbye på Facebook.

Den mangeårige talsmand for Smukfest i Skanderborg Poul Martin Bonde er død.

Det oplyser tidligere formand for Smukfest Claus Visbye i et opslag på Facebook, skriver TV2 Østjylland.

62-årige Poul Martin Bonde har været kræftsyg i flere år.

- Poul Martin var min kollega, min mentor, min læremester, min ven, skriver Claus Visbye ifølge TV2 Østjylland.

Det var Poul Martin Bonde, som tidligere i år kunne meddele, at 2020-udgaven af Smukfest blev aflyst grundet coronarestriktionerne, som har ramt kulturlivet, herunder musikfestivaler, hårdt.

- Smukfest retter sig selvfølgelig efter myndighedernes forbud - og i denne situation er der ikke andet at gøre end at aflyse dette års festival.

- Det er ufatteligt trist, at det bliver sådan, ikke bare for arrangementet i sig selv, men også for de mange klubber og organisationer, der baserer en del af deres økonomi på at arbejde for Smukfest, sagde han i en pressemeddelelse.

Skanderborg Festivalklub har udsendt et mindeord for "vores mangeårige ven og festivalkollega", som der blandt andet står.

- For sidste gang har vi set Poul Martin repræsentere Smukfest på tv og i aviserne. Det sidste bestyrelsesmøde med ham for bordenden er rundet af, og det samme i festivalens direktion.

- Poul Martin har båret sit sidste backstage-armbånd, og det er et kæmpe tab for selvfølgelig hans familie og nærmeste, men også det store festivalfællesskab, han om nogen har tegnet i Skanderborg og resten af Danmark, står der.

I 2019 modtog Poul Martin Bonde "Tak Rock"-prisen ved Gaffa-Prisen for sit mangeårige virke inden for musik, skriver TV2 Østjylland.

/ritzau/